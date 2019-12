Istruzione e formazione professionale: dalla Regione 1,5 milioni di euro

Pagina 1 di 2

Approvati gli avvisi pubblici per Ambienti digitali scolastici e ITS. L’annuncio dell’assessore al ramo Roberto Di Baggio

CAMPOBASSO. Importanti stanziamenti da parte della Regione Molise per il mondo dell’istruzione e della formazione professionale.

Con le delibere di giunta del 13 dicembre scorso, sono stati investiti nel settore circa 1,5 milioni di euro, finalizzati alla crescita della competitività del sistema formativo molisano.

Ad annunciarlo l’assessore al ramo Roberto Di Baggio. Sono stati così definiti – si apprende - due progetti innovativi dell’istruzione scolastica regionale, con lo stanziamento di somme importanti a valere sul Fondo Garanzia Giovani e con l’approvazione dei relativi Avvisi Pubblici, a conclusione di un iter lavorativo condiviso con il territorio e le sue esigenze.

I dettagli: un milione 300mila euro destinati a finanziare la creazione di "Ambienti digitali e multimediali per la didattica integrata e connessi arredi scolastici e Laboratori di settore Professionalizzanti" nelle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta la regione Molise e 150mila euro per il “finanziamento di voucher in favore degli studenti per la frequenza dei corsi ITS”.

Per il digitale, grazie a questo Avviso Pubblico, tutti gli Istituti Scolastici regionali di primo e secondo grado potranno presentare progetti per l’implementazione di ambienti digitali e multimediali oltre che per gli annessi arredi scolastici, beneficiando di un contributo massimo fissato in 20mila euro per le Scuole Secondarie di Primo grado e di 70mila euro per gli Istituti della Scuola Secondaria di Secondo grado.

Per quanto riguarda la seconda misura, destinata agli ITS, sono stati stanziati, come anticipato, 150mila euro per sostenere i costi a carico delle famiglie: la Regione Molise si farà carico del contributo di iscrizione ai corsi ITS, delle spese il contributo di iscrizione ai corsi ITS; delle spese sostenute dagli studenti per il viaggio, alloggio e vitto per la frequentazione dei corsi in una regione diversa dalla residenza e anche dell’indennità di partecipazione durante il periodo di stage o di tirocinio curriculare.