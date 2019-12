Giù le mani dagli ospedali: il Molise parte per Roma a difesa della sanità

Si è messa in viaggio la carovana composta da oltre 400 persone che oggi farà sentire la sua voce nella capitale. La protesta in piazza Montecitorio. Izzo: "Non ce ne andremo senza la garanzia dell'apertura di un tavolo permanente Stato-Regioni- comitati" GUARDA LA VIDEOINTERVISTA

CAMPOBASSO/ISERNIA. Difendere gli ospedali e, più in generale, la sanità pubblica molisana e il diritto alla salute. E’ arrivato il giorno della protesta del Molise a Roma. Sono oltre 400 le persone da poco partite da ogni angolo della regione per far sentire la loro voce in piazza Montecitorio.

Otto i pullman che si sono messi in viaggio, quattro da Isernia. Tre gli autobus degli studenti, due partiti dal capoluogo pentro e uno da Venafro. Molte anche le persone che stanno raggiugendo la capitale con mezzi propri.

In ‘marcia’ verso Roma ci sono anche numerosi sindaci che protesteranno indossando la fascia tricolore. Tra loro ci sono i rappresentanti di Sant’Agapito, Pettoranello del Molise, Roccamandolfi, Carpinone, Macchiagodena, Sessano del Molise, Roccasicura e Pietrabbondante. Tanti anche gli esponenti di associazioni e partiti politici che hanno risposto all'appello dei comitati.

Accolto dunque l’appello lanciato in queste settimane dai comitati. “Registriamo un movimento popolare notevole – ha affermato il portavoce Emilio Izzo -. I cittadini hanno avvertito l’esigenza spontanea di muoversi, senza condizionamenti da parte della politica. Da Roma non ce ne andremo senza la garanzia dell’apertura di un tavolo permanente Stato Regioni comitati in Molise sulla sanità. Ci interessa poco chi farà il commissario, ma non possono continuare a tagliare i reparti, come avvenuto per Neurofisiopatologia e Senologia, per cui ci sono precise responsabilità".

