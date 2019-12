Regionalismo differenziato, il ministro Boccia in visita a Campobasso

L’esponente dell’esecutivo ha incontrato il presidente della Regione Donato Toma, tante le questioni aperte tra queste anche lo sviluppo delle aree interne

CAMPOBASSO. Il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia arriva in Molise per discutere del tema dell’Autonomia differenziata e regionalismo. Dopo l’incontro di questa mattina con il presidente della Regione Donato Toma, l’esponente del Governo sarà all’ Università degli Studi del Molise per un evento sul tema.

Proprio in sala Giunta, questa mattina, Boccia ha evidenziato quelli che sono i punti cardine della riforma, che a breve sarà presentata in Parlamento. “Tutti i fondi devono avere una priorità – le parole di Boccia – devono favorire le aree interne. Lo Stato deve garantire quel principio di sussidiarietà previsto dalla Costituzione, intervenendo su quei territori che faticano ad avere crescita economica. L'unità degli enti territoriali è un valore – ha continuato il ministro - senza fiducia dei livelli istituzionali non si possono fare le riforme.

Boccia nutre ottimismo sull’esito della misura che, pare, abbia trovato consenso anche in quelle regioni, come Veneto e Emilia Romagna, che avanzavano richieste di maggiore autonomia fiscale. “Il governatore del Veneto Luca Zaia mi ha risposto accettano l'attuale livello di perequazione fiscale – ha spiegato Boccia - come lui anche Bonaccini e altri. Nella riforma vanno via ipotesi come la regionalizzazione della scuola ma resta fermo che se una Regione risparmia può spendere le risorse come vuole.

Lo Stato – ha concluso Boccia - deve colmare il gap tra una regione e l'altra e lo deve fare soprattutto attraverso opere pubbliche. La priorità sarà lo sviluppo delle aree con meno sviluppo. Per il Molise le infrastrutture potenzialmente finanziabili ci sono. Quando arriverà il momento di sollecitare i passaggi lo si farà. Appena la Regione ci segnalerà gli interventi inizieremo a lavorarci su”.

A.V.

