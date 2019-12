Cambio al vertice dell’Inps: in Molise arriva Stefano Ugo Quaranta

Il nuovo direttore regionale prenderà il posto di Elio Rivezzi chiamato a ricoprire un prestigioso incarico in Emilia Romagna

CAMPOBASSO. Cambio ai vertici dell’Inps in Molise: il nuovo direttore regionale è Stefano Ugo Quaranta. Prenderà il posto di Elio Rivezzi chiamato a ricoprire lo stesso ruolo in Emilia Romagna. E a lui vanno gli auguri di tutto il personale Inps per il nuovo prestigioso incarico.

IL CURRICULUM. Stefano Ugo Quaranta, è stato direttore regionale Inps del Friuli Venezia Giulia. Dirigente generale proveniente dall’ex Inpdap, Quaranta ha svolto, sin dal gennaio 2012 in occasione della soppressione dell’Ente previdenziale Dipendenti Pubblici, un importante ruolo teso a favorire il processo di integrazione del soppresso Inpdap nell'Inps.

Dal 2013 al 31 gennaio 2017 è stato dirigente generale responsabile del ‘Presidio integrato per il contrasto e il deflazionamento del contenzioso amministrativo e giudiziario’ presso la Direzione generale dell’Istituto è stato poi nominato, dal primo febbraio 2017, direttore regionale Friuli Venezia Giulia.

Al neo direttore Quaranta va il caloroso saluto e il benvenuto dei dirigenti e del personale delle strutture Inps della Regione, con l’auspicio di una proficua collaborazione.

