Ve ne siete accorti? In Molise è migliorato il benessere: lo certifica l’Istat

Il rapporto pubblicato oggi evidenzia come la regione abbia registrato nel 2018 i livelli di crescita tra i più alti in Italia

CAMPOBASSO. Nel 2018 in Italia è migliorato il livello di benessere. E il Molise è tra le regioni italiane dove il trend positivo è stato più evidente. Un risultato a sorpresa, quello arrivato dal ‘Rapporto Bes’ pubblicato oggi dall’Istat.

Un’indagine da cui si è evidenzia che su oltre il 50% del totale dei circa 110 indicatori per cui è possibile il confronto (115 per il totale Italia e 108 per le ripartizioni) c’è stato un miglioramento in tutte le aree del Paese, con valori più elevati al Nord (59,3%) e più bassi al Centro (50,9%).

Le province autonome di Bolzano e Trento si confermano quelle con i livelli più alti di benessere, mentre i livelli più bassi di benessere si registrano in Calabria e in Sicilia. Tra le regioni, Liguria, Lombardia, Marche e Molise mostrano i progressi più accentuati, mentre la Puglia evidenzia il peggioramento più marcato.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale