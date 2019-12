Regione, sul bilancio maggioranza compatta. Colpo di scena sul trasporto pubblico

Ma la stangata politica è arrivata quando il Consiglio regionale ha iniziato a parlare della riforma del Trasporto pubblico locale, con il no di Aida Romagnuolo e Michele Iorio. Durissimo intervento politico dell’ex governatore, che ha annunciato la sua posizione autonoma

CAMPOBASSO. Bilancio regionale, la maggioranza vota compatta. Approvati i provvedimenti iscritti all’ordine del giorno di oggi. A votare a favore tutti i consiglieri di centrodestra, con la sola eccezione di Aida Romagnuolo, assente nella prima parte della seduta di oggi. Contrari gli esponenti del M5s e del Pd presenti in aula al momento del voto. Consiglieri di minoranza che hanno attaccato duramente il governatore Donato Toma, sul metodo e sul merito.

La coalizione dunque ha tenuto, almeno fino a che si è parlato di bilanci, con la stangata che è arrivata quando si è iniziato a discutere di trasporto pubblico locale.

L’esponente di Prima il Molise Aida Romagnuolo ha annunciato il voto contrario. Durissimo Michele Iorio, che oltre ad esprimere il suo no sulla proposta - lo aveva già anticipato nei giorni scorsi - ha annunciato la sua posizione autonoma, pur all’interno della coalizione di centrodestra. Per il presidente Toma un voto certo in meno su cui contare.

