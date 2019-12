Centrale turbogas, Venafro dice ‘no’ e si prepara alla protesta: la decisione in assise

Approvato in Consiglio comunale anche un provvedimento che sollecita il presidente del Consiglio dei ministri a nominare Toma commissario alla sanità

VENAFRO. Amministrazione in campo in difesa della salute pubblica. Ed ecco che il Consiglio comunale di Venafro ha approvato due delibere ad hoc.

La prima riguarda la paventata realizzazione della centrale Turbogas a Presenzano, dopo che la Edison Spa ha incassato dal Governo i pareri necessari a costruire. Dopo aver aderito alla manifestazione tenutasi nei giorni scorsi a Vairano, l’assise di palazzo Cimorelli ha espresso ufficialmente il proprio dissenso rispetto all’impianto, impegnandosi a promuovere in tal senso ogni forma di protesta, ad inviare copia del proprio deliberato alle Regioni Campania, Molise e Lazio, ai Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente, dei Beni Culturali, della Salute e di comunicare le iniziative assunte alle delegazioni parlamentar locali.

Il Consiglio, sulla scorta di quanto avvenuto anche a Isernia, è tornato a discutere anche di sanità, approvando un documento che impegna il sindaco e la giunta a sollecitare il presidente del Consiglio dei ministri a nominare quale commissario ad acta per il Piano di rientro sanitario il presidente della Regione in carica; a sollecitare, unitamente agli altri sindaci del territorio, il nuovo commissario a chiedere la deroga ai parametri restrittivi del decreto Balduzzi; ad attivare, con specifico riferimento all’ospedale Santissimo Rosario di Venafro, un punto di primo intervento in servizio tutti i giorni h24, nonché tutti i servizi di degenza di tipo estensivo e di mantenimento già previsti nel POS 2015/2018 e potenziare l’attività specialistica ambulatoriale, così da restituire al nosocomio il ruolo e la dignità di ospedale e presidio di garanzia effettiva del diritto alla salute dei cittadini.

