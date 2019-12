Natale senza stipendio per tanti lavoratori molisani, la denuncia degli operai autorganizzati

Il sindacato Soa pone l’attenzione sui mancati pagamenti nel settore delle pulizie e del trasporto pubblico

TERMOLI. “In Molise come nel resto del nostro paese sarà un Natale non roseo sotto il profilo finanziario” esordisce così la nota di Andrea Di Paolo del sindacato degli operai autorganizzati, il quale evidenzia come: “la vergogna nel nostro Molise non conosce limiti, infatti un virus diffuso è quello che alcune aziende ritardano e ancora non pagano le tredicesime nello specifico nel settore pulizia dove i lavoratori della ditta Albasan che fanno servizio presso lo stabilimento Fiat Fca di Termoli sono ancora a bocca asciutta come dall'altro fronte nel settore trasporti in primis Sati e atm identica cosa.

Per la seconda – continua la nota – la situazione è ancora più grave dato che da molti mesi inoltre non recepiscono proprio lo stipendio a detta dell'azienda pare che ci siano mancati pagamenti da parte della Regione Molise, una situazione vergognosa che sa di presa in giro, in Molise c'è chi lavora gratis. Aziende e istituzioni si apprestano a emanare note di auguri di un buon Natale mentre i lavoratori passano per coloro che chiedono l'elemosina su un diritto che sono le spettanze legittime di chi fa il proprio dovere. Denunciamo con forza questa situazione, o si paga o si ferma la regione”.

