Isernia, gli auguri del sindaco d'Apollonio

Il messaggio di Natale del primo cittadino

Care Isernine e cari Isernini,

desidero come ogni anno rivolgere a tutti voi i più fervidi auguri di Natale, per condividere il clima di gioia e di fratellanza che è caratteristico di questo santo giorno.

Natale è la festa che riunisce le famiglie e che consente di trascorrere momenti sereni con le persone più care. Per chi amministra la cosa pubblica, però, deve essere anche l’occasione per una ponderata riflessione, per raccogliere le energie necessarie ad affrontare le problematiche che attendono una soluzione.

Purtroppo, stiamo ancora attraversando un periodo difficile. La nostra comunità continua a subire un profondo contesto di recessione nazionale e la carenza di efficaci forme di sviluppo e di prospettiva. Per fortuna, però, qualche tangibile segnale positivo, anche per effetto di mirate iniziative dell’amministrazione comunale, si sta concretizzando, come dimostrano gli ingenti finanziamenti che Isernia ha ottenuto con il Contratto Istituzionale di Sviluppo. A ciò va aggiunta l’apertura risolutiva per le questioni legate alla sanità, attraverso una intesa tra Governo e Regione Molise che, restituendo fiducia ad un settore quanto mai delicato e vitale, ha come obiettivo l’efficace tutela del diritto alla salute.

Confido, quindi, che affrontando i problemi insieme e con senso di costruttiva solidarietà, la nostra città saprà invertire la tendenza e garantirsi un futuro migliore, che desidero sia davvero prospero e felice.

Per un obiettivo così importante e impegnativo, sono convinto di incontrare fra voi, miei concittadini, il pieno consenso e un’assoluta rispondenza, giacché le difficoltà hanno sempre fatto trovare agli Isernini la forza di reagire, di rivalersi, di riaffermarsi. E sono certo che accadrà anche stavolta.

Buon Natale a tutti, di vero cuore.

Giacomo d’Apollonio, Sindaco di Isernia