Giocattoli per i bimbi meno fortunati e coperte per i canili, la raccolta del M5S a Isernia

Gazebo in piazza e infopoint disponibile per partecipare all’iniziativa che si protrarrò fino all’Epifania

ISERNIA. Fine anno all’insegna della solidarietà a Isernia, con attenzione ai bambini e agli amici a quattro zampe. Il locale MoVimento 5 stelle Isernia, con una nota, informano l’avvio di una raccolta di giocattoli e libri per i piccoli meno fortunati e di coperte per i canili rifugio della provincia pentra.

“Una festa per tanti, insomma, - si legge - non solo per chi ha ricevuto un nuovo gioco, un libro o una coperta ma anche un segnale per dare un piccolo ma importante contributo alla salvaguardia dell’ambiente, dando una nuova vita a tanti beni che rischiano di finire nei rifiuti”.

Di qui l’esortazione: “Siete tutti invitati ad aiutarci in questa raccolta, che avverrà ai nostri gazebo sabato 28 in piazza Celestino V e domenica 29 in piazza della Stazione dalle 10 alle 14 e all’Infopoint del Movimento 5 Stelle a Isernia, in via Molise 9, tutti i pomeriggi dalle 17.30, fino all'Epifania”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale