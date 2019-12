Analisi di fine anno, la Uil bacchetta la politica regionale

La sindacalista Tecla Boccardo analizza le tante questioni aperte in tema di sviluppo e lavoro

CAMPOBASSO. La Uil, attraverso il segretario regionale Tecla Boccardo, ha inteso analizzare l’anno che si sta per concludere: “Chiudiamo un anno, ancora una volta, tra tante difficoltà – spiega Boccardo - problemi irrisolti, tanti posti di lavoro andati persi, tanti pazienti curati fuori regione, tanti morti sul lavoro, pensionati sempre più poveri, potere d’acquisto dei cittadini sempre più basso, mobilità territoriale ai minimi, vertenze (piccole o grandi che siano) insolute se non concluse con chiusure definitive.

E non faccio riferimento – continua Boccardo - alle tradizionali vertenze che ormai sono diventate esperimenti per la concessione di ammortizzatori sociali.

Il cambio di passo che, da cittadina prima di tutto, avrei voluto vedere era su un’impostazione nuova e diversa delle politiche sociali ed economiche, attraverso cui davvero rimettere in moto la nostra economia locale. Qualche intervento convinto e, perché no, un po' incosciente, ma che avesse preso di petto un qualsiasi settore con azioni forti. Lo si è provato a fare con il turismo, con un sistema centralizzato di governance del settore e siamo in attesa di capire quali saranno i risultati raggiunti.

Un progetto politico, però, che componga il puzzle non lo vediamo ancora.

Viviamo ancora in un limbo progettuale piuttosto disordinato, in cui i singoli amministratori viaggiano in autonomia, non mettendo a sistema le risorse, anzi, piuttosto chiudendo in camere stagne le proprie poste di bilancio, con un risultato purtroppo chiaro: siamo fermi. Siamo fermi perché se taluni comparti che godono di economie importanti e derivanti da diversi fondi, le vedono reinvestite in una sorta di autoconservazione del settore, senza aprirsi al resto del mondo, c’è poco c’è sperare.

