Premio Adriatico 2019 un mare che unisce, premiata ModaImpresa

Importante riconoscimento assegnato dall’associazione Irdidestinazionearte

ISERNIA. L’ associazione Irdidestinazionearte ha come principale obiettivo la creazione di una rete nazionale ed internazionale di artisti e scrittori, che contribuiscono con le loro opere ed esposizioni a diffondere il vero significato dell’arte attraverso mostre in varie parti del mondo, premi letterari e presentazioni di libri.

La commissione designatrice è presieduta da Massimo Pasqualone e composta da Mariagrazia Genova (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Slovenia, Croazia); Tiziana Gualandi (Emilia Romagna); Carlo Gentili (Marche); Maria Basile (Abruzzo); Marilena Ferrante e Maria Teresa Antonarelli(Molise e Albania); Elisabetta Grilli e Angela Barratta (Puglia). La premiazione avvenuta il 28 dicembre, alle ore 17, presso l’ Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese a Guardiagrele (Ch), ha consegnato settanta riconoscimenti , dodici per il Molise tra cui ModaImpresa per il settore Imprenditoria.

ModaImpresa nasce dalla volontà degli ex-dipendenti della Ittierre che decidono di investire un Know-now acquisito in oltre 20 anni di esperienza, per sviluppare un progetto di imprenditorialità. L’idea è diventata ModaImpresa in seguito alla road show di presentazione al mercato, grazie al quale hanno aderito al capitale professionisti, imprenditori, società distribuite e manager, entusiasti del progetto di business e del valore che esso esprime nel tempo. ModaImpresa è nata con il sostegno finanziario della Regione Molise, della Fin Molise e della Confartigianato Molise. Dal 2017 ModaImpresa entra nel portafoglio delle società di Private equity Longway Investment, che con un investimento in aumento di capitale di euro 1 mld ne acquisisce il controllo.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale