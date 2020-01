Bonaccini ispira Paglione: azzerare l’Irap per le imprese di montagna

Il sindaco di Capracotta chiede di imitare l’Emilia Romagna e applicare la fiscalità di vantaggio

CAPRACOTTA. Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ricandidato alla presidenza, ha annunciato lo stanziamento di 15 milioni per tagliare o azzerare l’Irap per le imprese di montagna. Una politica da seguire, secondo il sindaco di Capracotta Candido Paglione che invita la Regione Molise a ricalcarne l'esempio.

L’annuncio durante la Conferenza regionale della montagna, dove Bonaccini ha ricordato come la montagna sia sempre stata al centro delle politiche regionali perché “vivere e lavorare in montagna non è la stessa cosa che farlo in pianura, per cui le difficoltà vanno riconosciute e compensate affinché tutti i cittadini abbiano davvero pari diritti e pari opportunità”.

Si tratta, in sostanza, di uno sconto fiscale da applicarsi automaticamente e senza burocrazia per sostenere quella rete di piccole imprese ed esercizi commerciali, quali bar, negozi di alimentari, botteghe artigiane, che sono il tessuto economico e sociale che, nei fatti, tiene viva una comunità.

“Serve per combattere abbandono e spopolamento – ha spiegato Bonaccini - e dare nuove opportunità di lavoro soprattutto ai giovani. Anche perché abbandono e spopolamento sono tra le concause di quel dissesto idrogeologico che rappresenta uno dei mali storici dell’Appennino”.

“Concetti, quelli espressi da Bonaccini, che sono da sempre i nostri temi” ha sottolineato il sindaco di Capracotta Candido Paglione. Che poi aggiunge: “Dobbiamo passare da una visione museale a una visione produttiva della montagna, per questo ricordo, prima di tutto a me stesso, che non c’è giustizia sociale senza una legislazione che tenga conto delle differenze che esistono tra i territori.

La legge è uguale per tutti (i territori) quando tutti (i territori) sono uguali. Quando ciò non è – cioè non tutti i territori sono uguali - allora occorrono leggi diversificate, prevedendo correttivi per i territori più svantaggiati. Così e solo così si crea giustizia sociale. Questo è il ragionamento che sta alla base della richiesta di una cosiddetta fiscalità di vantaggio anche per i territori montani della regione Molise.

Facciamo nostro l’appello dell’UNCEM a comprare in montagna – prosegue Paglione - nei nostri paesi, a non portare tutto da casa, a entrare nelle botteghe, magari anche pagando qualche centesimo in più, pensando ai nostri luoghi, alle comunità che accolgono i turisti, all’ambiente e alle persone che hanno scelto di restare tutto l’anno. La presenza nei nostri paesi delle piccole imprese, degli esercizi commerciali, dei servizi, della scuola, dell’ufficio postale, della farmacia, della parrocchia è una presenza che nei nostri territori fa bene a tutti. Per questo è giusto riconoscerla. Con questi piccoli gesti permettiamo ai nostri paesi di vivere”.

