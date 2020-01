Turismo invernale, sci di fondo a Capracotta mentre a Campitello impianti chiusi

Poca neve sul Matese. Avvio di stagione difficile per gli operatori del settore a causa delle scarse precipitazioni nevose

CAPRACOTTA. Colonnina di mercurio sottozero, ma poca neve. Parte un po’ in sordina la stagione sciistica in Molise, nonostante l’afflusso soddisfacente di turisti.

Ed ecco che per questo colpo di coda delle festività natalizie, in tanti hanno fatto tappa in regione.

Nella località altomolisana di Capracotta piste aperte a Prato Gentile per la pratica dello sci di fondo, con lo svolgimento, nella giornata di ieri, finanche di due gare.

Impianti chiusi invece nell’area matesina, a Campitello, dove la neve, ad eccezione di qualche comparsa occasionale, ancora non imbianca le vette.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale