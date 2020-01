Auto ibride o elettriche, agevolazioni scadute: Legambiente incalza il Comune di Campobasso

Il circolo cittadino dell’associazione ambientalista esorta l’amministrazione a rinnovare gli accordi, e le relative esenzioni, con la Aj Mobilità, ditta che gestisce le soste nel capoluogo

CAMPOBASSO. Niente più vantaggi per i possessori di mezzi non inquinanti a Campobasso. Sono scadute, infatti, il 31 dicembre, le agevolazioni per i proprietari di auto ibride o elettriche. E il Circolo locale di Legambiente si scaglia contro l’amministrazione comunale, ‘rea’ di non aver rinnovato i relativi accordi con la società che gestisce le soste nel capoluogo regionale. E la esorta a fare marcia indietro.

“Nel febbraio del 2016- recita una nota stampa - la giunta comunale mise nero su bianco la volontà di sostenere la mobilità privata con veicoli elettrici o ibridi al fine di ridurre le emissioni di gas nocivi all’interno del perimetro urbano. A seguito di continue sollecitazioni da parte di Legambiente, altre associazioni e cittadini sensibili al tema, l’idea riuscì a concretizzarsi più di un anno dopo e si tradusse in incentivo consistente nell’esentare i proprietari di auto elettriche o ibride dal pagamento dei parcheggi su strisce blu. Legambiente, pur raccomandando di mettere in campo azioni mirate sulla mobilità collettiva e le piste ciclabili, lo considerò un grande risultato e i dati lo confermarono: la variazione di immatricolazioni di auto elettriche o ibride in Molise nel 2017 rispetto all’anno precedente registrò un +56% (dati ACI 2017). A ciò si aggiunse, nell’anno successivo, l’installazione capillare di colonnine di ricarica per le auto elettriche o ibride plug-in, che rese facile e accessibile la ricarica in molte zone della città. Non si fecero aspettare nemmeno i dati del rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente, che nel 2017 registrarono a Campobasso una diminuzione rispetto al 2016 degli NO2 da 27,5 a 25,5 μg/m3 e delle Pm10 da 18,5 a 17 μg/m3, a dimostrazione che una buona legge produce buone scelte nei cittadini sensibili.

Un’auto elettrica o ibrida – ancora Legambiente - costa dai 1.500 ai 10.000 euro in più rispetto ad una pari segmento a gasolio, e di certo la sola esenzione dai costi del parcheggio non ripaga la scelta, tuttavia è un segnale che serve ad incoraggiare i cittadini virtuosi a sostituire vecchie auto euro 0 con veicoli più nuovi, più silenziosi e meno inquinanti. L’esenzione è scaduta il 31/12/2019, e non si sa se verrà rinnovata per le auto ibride. Il rischio è che nella scelta i cittadini preferiscano risparmiare sul costo iniziale e optare per un’auto a gasolio, o peggio ancora di non sostituire proprio la vecchia auto, atteso che il costo del parcheggio potrebbe essere identico o molto simile. Incentivare la mobilità con mezzo privato, per quanto poco inquinante, non è la scelta migliore: sarebbe meglio investire sulla mobilità collettiva o alternativa, ma in assenza di mosse concrete in questa direzione ci sembra inaccettabile fare un passo indietro sul sostegno all’auto ibrida o elettrica, e auspichiamo – conclude l’associazione ambientalista - che il Comune e la concessionaria AJ Mobilità riescano a rinnovare l’agevolazione con le modalità finora valide. Gli obiettivi ambientali per il 2030 sono stringenti, ed ogni passo indietro, per quanto piccolo, potrebbe avere conseguenze importanti per l’ambiente e la fiducia dei cittadini”.

