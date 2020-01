Auto ibride, Legambiente: a Campobasso è caos sui parcheggi gratuiti

Il sindaco si impegna a far valere la gratuità ma secondo l’associazione c’è ancora confusione sulle concessioni

CAMPOBASSO. Pochi giorni fa il sindaco Gravina annunciava la delibera di esenzione dal parcheggio a pagamento per le auto ibride ed elettriche fino al 2021 ma l’associazione Legambiente fa sapere che in città continuano ad esserci disagi in relazione alla mancata concessione oggetto della delibera.

“Abbiamo sollevato il problema – spiegano da Legambiente - sollecitati dai cittadini che, recandosi presso lo sportello in via Gazzani per richiedere l’esenzione, ottenevano come risposta che non era possibile procedere in quanto bisognava aspettare atti di rinnovo da parte del Comune. Non siamo stati vittima di una svista: abbiamo seguito con molta attenzione le evoluzioni negli anni di tali provvedimenti in qualità di associazione promotrice del provvedimento. Proprio in virtù di questo ci è sembrato strano che, nonostante gli atti e le intenzioni espresse, i tagliandini non venissero rilasciati, e che i cittadini fossero abbandonati alla confusione.

I dubbi degli utenti – continua l’associazione - sono gli stessi che ci poniamo noi, e anche stamattina, 8 gennaio, ci è stata segnalata la stessa situazione davanti alla richiesta di esenzione per la sosta di un’auto ibrida. Rinnoviamo quindi la domanda posta nei giorni scorsi: ci sono esitazioni? Dov’è la verità?

Il tema sta molto a cuore al nostro circolo - conclude Legambiente- e il nostro obiettivo non è fare polemica ma ottenere chiarezza. Nel registrare l’impegno del Sindaco offriamo la nostra disponibilità per discutere della questione in oggetto e delle altre, ancora più importanti, inerenti le azioni per la mobilità urbana sostenibile”.

