Agricoltura, l’annuncio di Cavaliere: sbloccati i pagamenti alle aziende

Garantite subito liquidità per misure a Investimento e Superficie. Soddisfatto l’assessore: “Il nuovo anno parte col piede giusto”



CAMPOBASSO. Garantiti i pagamenti alle aziende agricole per le misure a Investimento 10, 11 e 13 (Agroambiente, Biologico e Integrato) relative alle annualità che vanno dal 2015 al 2018 e per un importo complessivo di ben 10 milioni di euro.

L’annuncio soddisfatto dell’assessore al ramo Nicola Cavaliere che evidenzia la partenza del nuovo anno in positivo per l’agricoltura molisana, anche alla luce di un’altra buona notizia: entro il mese di febbraio saranno altresì liquidate a saldo, con procedura automatizzata, tutte le imprese per l’annualità 2019 delle misure a Superficie.

La previsione di spesa per quest’anno è pari a circa 35 milioni di euro, - si apprende - in modo da raggiungere il fatidico obiettivo ‘n+3’, già il prossimo mese e introdurre risorse consistenti nel settore.

“Tutto ciò - commenta Cavaliere - grazie all’impegno del presidente, della giunta e dell'intera maggioranza regionale, che non solo sta garantendo le risorse necessarie al cofinanziamento (in linea con l’andamento di spesa), ma tiene fede alle linee di programmazione fissate a inizio legislatura.

Le difficoltà non mancano - aggiunge - e c’è molto da lavorare per rimuovere vecchi e nuovi ostacoli che ancora frenano lo sviluppo di un comparto fondamentale per la sopravvivenza stessa del territorio. La Regione dimostra però con i numeri e con i fatti di essere vicina alle aziende. Con una strategia - conclude Cavaliere - ben chiara e con lo sguardo rivolto al domani. Nei prossimi mesi avvieremo gli incontri con il partenariato per cominciare a scrivere insieme la programmazione 2021 - 2027”.

