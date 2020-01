Il lago di Guardialfiera polo attrattivo del Molise. Toma: puntiamo sul turismo lento e sostenibile

Le parole del governatore, che oggi ha presentato il progetto da 6 milioni e mezzo di euro, per il rilancio naturalistico dell’area dell’invaso del Liscione e della strada circumlacuale

CAMPOBASSO. Fare del Molise “la regione della bellezza”. Questa la sfida del governatore Donato Toma, secondo il quale la regione può diventare il territorio del turismo lento e sostenibile. Una vocazione riconosciuta dalla stampa nazionale e internazionale, oggi il ‘Corriere della sera’, l’altro giorno il ‘New York Times’, che ha inserito il Molise tra le tre mete italiane da visitare nel 2020, insieme alla Sicilia e alla città di Urbino.

Un risultato raggiungibile grazie a una serie di progetti, a partire da quello per il rilancio naturalistico dell’area dell’invaso del Liscione e della strada circumlacuale, presentato oggi in una conferenza stampa del presidente della Regione Toma, insieme ai sindaci dei 5 comuni interessati, che hanno fatto rete e realizzato il progetto: Vincenzo Tozzi (Guardialfiera), Pino Puchetti (Larino), Sabrina Lallitto (Casacalenda), Maria Di Lena (Lupara) e Pasqualino Morinelli (Palata). Un intervento da 6 milioni e mezzo di euro, questa la cifra stanziata dalla Regione, un finanziamento del Fondo sviluppo e coesione, da completare in due o tre anni.

Opera affidata proprio alla rete di comuni, capofila Guardialfiera, “per evitare i ritardi che abbiamo registrato sulla Castellelce, progetto sul quale la struttura regionale è rimasta ferma”, ha puntualizzato Toma.

“Puntiamo a rilanciare le cosiddette ‘Terre del Sacramento’ – ha detto il governatore facendo riferimento all’opera di Francesco Jovine – realizzando percorsi ambientali, strutture ricettive e di ristorazione, impianti sportivi. Tutta una serie di strutture raggiungibili per mezzo delle infrastrutture, per questo abbiamo pensato al recupero della strada circumlacuale, che potrebbe risultare utile, oltre che per l’accessibilità a questo territorio, anche come via di comunicazione qualora fosse necessario provvedere alla manutenzione del viadotto del Liscione”.

“Le infrastrutture vanno di pari passo con il turismo – ha detto ancora il presidente della Regione – ma se la nostra vocazione è quella del turismo lento e sostenibile a noi non serve l’autostrada, basta una superstrada a quattro corsie. Così potremo portare visitatori in Molise, anche raccogliendo i frutti di un nostro lavoro di programmazione – ha aggiunto ancora Toma – che passa dagli interventi in materia di turismo e cultura, dal Niaf, dagli articoli della stampa internazionale e dalla nostra proposta di reddito di cittadinanza. Insomma, sembrava impensabile fino a poco tempo fa, ma ci guardano da tutto il mondo”.

Carmen Sepede

