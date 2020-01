Rimpasto di Giunta ‘congelato’. Toma: maggioranza compatta, riassetto vero in autunno

Lo ha detto il presidente della Regione. Lunedì in Consiglio nessuna comunicazione sulla nomina di nuovi assessori

CAMPOBASSO. Rimpasto di Giunta, la situazione resta in stand-by. “Novità ci saranno solo se i consiglieri non manterranno la parola data”. Lo ha detto il governatore del Molise Donato Toma, lasciando intendere che la nomina di nuovi assessori non è imminente, così come aveva lasciato intendere nella conferenza stampa di fine anno, in cui aveva annunciato l’avvio di una fase di meditazione politica. Dalla quale sarebbe potuto venir fuori un nuovo volto dell’esecutivo regionale.

“Lunedì non farò comunicazioni in Consiglio regionale, se ci saranno novità sostanziali convocherò una conferenza stampa”, ha detto il presidente della Regione, rispondendo alle domande dei giornalisti, a margine della conferenza stampa sul rilancio dell’area del lago del Liscione.

“Assegnerò qualche incarico ai consiglieri, ma il riassetto complessivo della Giunta e degli incarichi di governo e di maggioranza – ha precisato - avverrà soltanto tra settembre e novembre”. Un lasso temporale che - Toma non lo ha detto ma è evidente - coincide con il turn-over di metà legislatura.

Nel frattempo si era parlato della possibile sostituzione dell’assessore esterno della Lega Luigi Mazzuto con una delle due ‘pasionarie’ della maggioranza, Aida Romagnuolo o, più probabilmente Mena Calenda. Ipotesi che ha suscitato la reazione dei vertici del ‘Carroccio’ e la controreazione dello stesso Toma, che poi si è affrettato a dire che il dialogo con la Lega, così come con gli altri partiti di governo, prosegue in maniera tranquilla.

Tutto congelato dunque? “La stabilità in Giunta c’è – ha affermato in proposito Toma - la stabilità politica in Consiglio credo di averla conseguita in questi giorni di colloqui. Se devo stare alle parole di tutti i consiglieri di maggioranza dovrei stare tranquillo. E io mi voglio fidare – ha concluso - perché sono inclusivo ed accogliente”.

Carmen Sepede

