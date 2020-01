Popolari per l'Italia, nessun divorzio da Niro

“Autonomi, ma nessuna situazione diversa dall’attuale”: il gruppo consiliare al Comune di Isernia ribadisce la propria lealtà verso l’assessore ai Trasporti

ISERNIA. “È doveroso precisare, per chiarezza di informazione, che ‘il ragionare sulla possibilità di recuperare una posizione di autonomia politica’ non ha nulla a che vedere con situazioni diverse da quelle attuali”. Con questa breve nota, giunta dal gruppo consiliare al Comune di Isernia dei Popolari per l’Italia, i fedelissimi di Vincenzo Niro confermano le proprie posizioni dopo la conferenza stampa di ieri. Dalla quale è emerso come cerchino l'indipendenza, anche sottolineando come - per alcuni progetti quali, ad esempio, la famigerata autostrada del Molise - sia necessario staccarsi dalle direttive regionali e perseguire una strada propria.

Questo però, a quanto pare, non vuole e non vorrà dire creare situazioni differenti dall’attuale. Il gruppo capitanato da Gianni Fantozzi ribadisce dunque la sua fiducia all’assessore regionale ai Trasporti Niro. Non c’è quindi nessuna intenzione di andare oltre l’attuale schema politico, che rimane quello tracciato nel solco del centrodestra.

