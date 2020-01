Precari della scuola, la protesta approda anche a Milano

Anche dal Molise nella città meneghina per rivendicare il diritto al lavoro: in 55mila rischiano il posto

MILANO. Come calendarizzato, si è tenuta il 9 gennaio scorso a Milano l’assemblea dei precari della scuola che invocano la stabilizzazione. Si tratta del secondo di tre appuntamenti, decisi dall’Anddl (Associazione nazionale docenti per i diritti dei lavoratori) e finalizzati a rilanciare le proposte di contrattualizzazione per i 55mila docenti che, anche dopo dieci anni di servizio, rischiano di diventare esodati.

Un caso portato finanche all’attenzione del Ministero competente e che riguarda, tra i tanti, pure numerosi insegnanti molisani. Nel mirino della protesta il bando di concorso indetto con numeri nettamente inferiori alle esigenze, ossia un bando in grado di stabilizzare solo 1 precario su 3, sempre che venga superata la prova computer based del quiz a crocette.

L’assemblea di scena nel capoluogo meneghino ha avuto l’obiettivo di informare sempre più docenti sulla situazione che si va determinando e di far giungere la propria voce all’opinione pubblica e soprattutto alla politica, per un cambio di rotta.

Nei giorni scorsi a Napoli c’è stata una manifestazione partecipata, mentre il 17 gennaio prossimo la protesta approderà a Bologna. I docenti rivendicano il diritto al lavoro e l’Anddl non si fermerà.



Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti ‘mi piace’ al nostro gruppo ufficiale