Censimento dei segnali stradali affidata agli studenti del ‘Geometra’. Accordo tra il Comune e il ‘Pilla’

Oggi la firma del protocollo d’intesa tra il sindaco Roberto Gravina e il preside dell’Istituto ‘Pilla’ di Campobasso

CAMPOBASSO. Gli studenti dell’Istituto ‘Pilla’, indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio, (ex Geometra), saranno impegnati nel censimento della segnaletica stradale di Campobasso.

E’ quello che prevede il protocollo d’intesa, firmato oggi tra il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, il preside dell’istituto Mariacristina Battista e il presidente del Collegio dei geometri di Campobasso Marco D’Angelo. Con loro, in conferenza stampa a Palazzo San Giorgio, l’assessore alla Mobilità Simone Cretella e il presidente della commissione Mobilità, Valter Andreola.

Con l’utilizzo di strumenti di localizzazione satellitare, gli studenti del ‘Pilla’, coadiuvati dai docenti e dai geometri del Collegio di Campobasso, effettueranno un lavoro di rilevamento, che permetterà all'amministrazione di avviare il catasto della segnaletica verticale, finalizzato ad una corretta gestione e manutenzione dei cartelli stradali. Il progetto, che partirà già dai prossimi giorni e andrà avanti fino al termine dell’anno scolastico, riguarderà il centro murattiano della città.

“Da parte della nostra amministrazione è significativo come, per migliorare e potenziare i servizi tecnici della nostra città, si attui un piano di collaborazione strutturato, che tenga conto delle capacità professionali e delle realtà scolastiche della città – ha dichiarato il sindaco Gravina – Si tratta di un lavoro che consentirà di mettere ordine in una situazione per molti versi disastrata, già segnalata nella precedente legislatura, con la presenza di diversi segnali da rimuovere. Un intervento - ha concluso - che andrà di pari passo con i lavori per il potenziamento dell’illuminazione pubblica a Campobasso, fondamentale anche per prevenire gli incidenti stradali, con la realizzazione di attraversamenti pedonali illuminati, che consentiranno di migliorare la sicurezza”.

“Come scuola – ha rimarcato il dirigente scolastico del ‘Pilla’, Mariacristina Barone - siamo entusiasti di questo modello di collaborazione, che permetterà ai nostri ragazzi di acquisire nuove competenze direttamente sul campo. Ringrazio per questo l’amministrazione comunale e il Collegio dei Geometri di Campobasso, per la spinta propulsiva che, attraverso questo accordo, viene data ad una scuola altamente professionalizzante e in grado di creare opportunità lavorative reali, come è la nostra.”

“Le aree oggetto della sperimentazione - ha spiegato il presidente del Collegio dei Geometri, Marco D’Angelo - sono quelle riportate nella cartografia allegata al protocollo, riguardanti il Centro murattiano. Lo scopo del servizio sarà quello di attivare le fasi di censimento della segnaletica, con la restituzione dei dati rilevati, al fine del miglioramento e dell’adeguamento della segnaletica verticale lungo le strade interessate. Gli studenti saranno i principali attori in questa fase del progetto.”

“Gli oneri a carico dell’amministrazione Comunale di Campobasso, in questa prima sperimentazione, la prima in Molise, - ha specificato l’assessore alla Mobilità, Simone Cretella - saranno limitati alla somministrazione del materiale di consumo, essenzialmente cancelleria. Dovevamo partire con questo primo passaggio tecnico, in un settore in cui il Comune è ancora inadempiente”.

