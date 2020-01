Dispositivi antiabbandono, la Regione promette un bonus per l'acquisto

La misura, richiesta dai consiglieri Scarabeo e Calenda, permetterebbe alle famiglie un’agevolazione per comprare a basso costo l’attrezzatura ideata per tutelare i bambini in auto

CAMPOBASSO. Approvata in Consiglio regionale la mozione a firma Scarabeo e Calenda ad oggetto "Legge 'Meloni' misure di sostegno all'acquisto di dispositivi antiabbandono per bambini fino a quattro anni.

“La mozione – spiega Massimiliano Scarabeo - impegna la Presidenza della Giunta regionale ad assumere le opportune determinazioni amministrative ed economiche, per sensibilizzare e sostenere le famiglie con bambini, nell’acquisto di detti dispositivi attraverso l’erogazione di un bonus. Il contributo regionale è concesso per ogni nato nel 2019 e residente in Molise, previa documentazione fiscale per accertare il comprovato acquisto.

Tali dispositivi elettronici avvisano della chiusura delle portiere dell’abitacolo in presenza di bambini a bordo, e quindi evitare di lasciarli incustoditi, tutelandoli dalle conseguenze, spesso mortali, dell’abbandono per distrazione o amnesia. Per motivi di salute non ho potuto essere in Aula – sottolinea Scarabeo - ma mi sia consentito di esprimere, grande soddisfazione, per questa mozione che è stata un cavallo di battaglia di Fratelli d'Italia e della sua leader Giorgia Meloni”.

Soddisfazione anche per la consigliera Filomena Calenda: “Il nostro intervento – spiega - si inserisce in quello che è il contesto nazionale. Un provvedimento pensato per arginare un triste fenomeno che ultimamente ha portato al decesso di neonati, lasciati per ore all’interno degli autoveicoli in cui, nei mesi estivi, si raggiungono temperature superiori ai 50 gradi.

Sulla scia di quanto fatto a livello nazionale – ha continuato Calenda – credo sia opportuno dare un contributo anche a livello regionale per incentivare innanzitutto le nascite e, al contempo, garantire la sicurezza dei neonati che viaggiano in auto con i propri familiari. Dalle cronache nazionali apprendiamo che tali episodi quasi sempre vedono protagonisti genitori amorevoli e affettuosi che, a causa di una dimenticanza, si ritrovano ad affrontare simili tragedie. Fortunatamente il Molise non ha fatto registrare nessun evento drammatico di questo tipo, questo, però, non ci permette di abbassare la guardia: la prevenzione in questi casi è di fondamentale importanza. Una misura che, innanzitutto è rivolta alle famiglie che vivono in uno stato di indigenza e, inoltre, si parla spesso di lotta allo spopolamento e di slogan per attrarre o far rimanere le giovani coppie in Molise e, anche se si tratta di un piccolo contributo è pur vero che da qualche parte si deve iniziare”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale