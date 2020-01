Sanità, forti disservizi negli ospedali molisani: il Soa chiede all’Asrem soluzioni

Il sindacato ha inviato una richiesta di incontro urgente ai vertici dell’azienda sanitaria regionale

TERMOLI. Giorni di forti disservizi per la sanità pubblica molisana, specie a Larino e Termoli dove si sono verificati blocchi e anomalie: dalla camera iperbarica al laboratorio analisi, unitamente ad altre criticità ascrivibili alla carenza di personale.

Ad intervenire è così il Soa, il sindacato degli operai autorganizzati, già presente alla manifestazione capitolina del dicembre scorso atta a rivendicare il diritto alla salute dei cittadini del Molise.

Gli esponenti dell’organizzazione, Andrea Di Paolo e Dilma Baldassarre, comunicano di aver inviato una nota urgente all’indirizzo della direzione centrale Asrem, e per conoscenza anche al ministero della Salute, per ottenere un incontro finalizzato a chiedere ed ottenere “il potenziamento del personale e il ripristino dei servizi nelle strutture sanitarie pubbliche”.

Quindi l’avvertimento che, in assenza di risposte concrete, verranno avviate “altre iniziative di lotta e di protesta” sul territorio.

