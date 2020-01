Agenzia Molise Lavoro, avviso sospensione del sistema ‘Comunicazioni Obbligatorie’

Servizio in manutenzione per la giornata del 14 gennaio per l’adeguamento ai nuovi standard indicati dal Ministero

CAMPOBASSO. Comunicazione di servizio da parte dell’Agenzia Molise Lavoro. Sarà sospeso, dalle 9 di domani 14 gennaio e fino alle 12 del 15 gennaio prossimo, il sistema "Comunicazioni Obbligatorie". Un provvedimento necessario, in attuazione della comunicazione del Ministero del Lavoro circa l’entrata in vigore dei nuovi standard tecnici delle Comunicazioni Obbligatorie.

La cronologia degli aggiornamenti – fa sapere l’Agenzia - è disponibile selezionando "Cronologia versioni - Comunicazioni Obbligatorie" all’indirizzo: https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Area-download.aspx.

Analoga sospensione è prevista per l’invio del Prospetto Informativo Disabili (Legge 68/99) che non sarà accessibile nello stesso periodo.

Per ulteriori e successive richieste di informazioni in merito ai sistemi regionali, è possibile rivolgersi direttamente all’Agenzia Molise Lavoro.

