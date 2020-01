Il Molise non esiste... e confina con l'Iran. La geografia politica secondo gli americani

Un sondaggio boccia i cittadini statunitensi in geografia. Lo stato degli ayatollah collocato addirittura sulla dorsale adriatica, tra Termoli e Ancona

Una regione che non esiste, che non è conosciuta, che è spesso oggetto di scherno, dove le potenzialità restano inespresse da decenni, dove mancano le strade e il lavoro. Tutto già detto: ma che il Molise confinasse con l'Iran non si era mai sentito prima. Eppure, qualcuno, negli Stati Uniti, la pensa davvero così. E un sondaggio online promosso da Morning Consult e Politico all’indomani della morte del generale Soleimani - evento che ha di nuovo infiammato la situazione geopolitica del Medio Oriente, facendo soffiare venti di guerra con gli Stati Uniti - ne ha svelate delle belle.

Gli americani, campioni di patriottismo, stentano non poco in geografia: secondo alcuni di essi, l'Iran si trova al confine tra Molise e Puglia, ma anche in Abruzzo, Marche, Toscana, Liguria e Trentino-Alto Adige. Come rilanciato dal 'Corriere della Sera' e dal 'Fatto Quotidiano', di fronte a una mappa del mondo priva di didascalie, solo il 23 per cento dei 1.995 votanti è riuscito a selezionare l'area corretta. Meno di uno su quattro. E tra le lacune evidenziate, un'area particolarmente gradita è risultata essere la dorsale adriatica: da Termoli ad Ancona, passando per Lanciano e Pescara.

Molise, questo sconosciuto. Eppure, è a due passi da Teheran! Ma almeno in Italia lo sanno dov'è?

