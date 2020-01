Il prefetto Guercio saluta Isernia: “Esperienza importante sul piano umano e professionale”

Questa mattina l’incontro con i rappresentanti delle istituzioni prima del trasferimento a Cosenza, dove prenderà il posto di Paola Galeone, ai domiciliari per presunte tangenti



ISERNIA. Lunedì prossimo si insedierà a Palazzo del Governo di Cosenza. Ma, prima di lasciare definitivamente Isernia, il prefetto Cinzia Guercio ha voluto incontrare per un saluto i rappresentanti delle istituzioni locali, insieme ai vertici delle forze dell’ordine che operano sul territorio. L’incontro di questa mattina è stata anche l’occasione per stilare il bilancio dell’anno trascorso in Molise.

“E’ stata un’esperienza importante sotto il profilo umano e professionale – ha evidenziato -. Isernia è una piccola provincia, però dà la possibilità di lavorare e operare. E’ stata anche la mia prima sede da prefetto. Il prefetto sul territorio – ha poi evidenziato – è un punto di riferimento e ha una grande responsabilità, soprattutto nel rapporto con la cittadinanza e gli enti locali. A Isernia è stato più semplice perché è un ambiente più umano e familiare. Questo non vuol dire che non ci siano state difficoltà, legate alla necessità che i molisani hanno di rendersi parte attiva, per poter davvero rivendicare lo sviluppo della regione”.

Il nuovo incarico porterà Cinzia Guercio a sostituire Paola Galeone, ai domiciliari perché coinvolta in un’inchiesta su presunte tangenti e l’ipotesi di reato formulata nei sui confronti è “induzione indebita a dare o promettere utilità”.

“E’ chiaramente una realtà diversa in un momento particolarmente difficile per la nostra categoria – ha detto ancora il prefetto Guercio -. Ma ribadisco che come categoria sappiamo reagire sempre. Il prefetto lavora in silenzio. E’ una figura che ha compiti generalisti, interviene nei momenti di crisi di mediazione e spesso ci si accorge della Prefettura nei momenti della patologia delle attività amministrative. Ci si rivolge per la mediazione nei momenti di crisi occupazionale ed è il primo intervento nel caso di emergenze di Protezione Civile. Un’attività importante e che è giusto che ci sia indipendentemente dal fatto che nella nostra Repubblica ci sono stati dei tentativi di voler ridimensionare o addirittura sopprimere la figura del prefetto. Poi ci si è resi conto che, nel momento in cui c’è autonomia regionale, la presenza dello Stato è necessaria”.

