Progetto ‘Facciamo Ecoscuola’: 50mila euro per il Molise dalle restituzioni M5S

La presentazione dell’iniziativa venerdì 17 gennaio ad Isernia presso l’info point del Movimento

ISERNIA. I Portavoce nazionali del Movimento 5 Stelle comunicano, su tutto il territorio italiano, che le restituzioni volontarie dei propri stipendi saranno destinate ancora una volta alle scuole pubbliche statali del Paese tramite il progetto ‘Facciamo Ecoscuola’. Le somme accantonate per l’annualità 2020 superano i 3 milioni di euro e, a differenza della scorsa edizione, potranno partecipare al progetto anche le scuole pubbliche primarie o secondarie di primo e secondo grado.

Il Molise potrà sfruttare circa 50 mila euro che verranno ripartiti per progetti ed iniziative sul territorio regionale. Ci sarà tempo fino alla fine del mese di febbraio per poter aderire all’iniziativa.

Una conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Facciamo Ecoscuola 2020’ si svolgerà venerdì 17 gennaio con inizio alle ore 11 presso l’Info Point del Movimento 5 Stelle di Isernia, in via Molise. Durante l’incontro verranno illustrati termini e modalità per la partecipazione.

Ad illustrare l’annualità 2020 del progetto la portavoce alla Camera dei Deputati Rosa Alba Testamento, il portavoce al Senato Fabrizio Ortis e la portavoce regionale Patrizia Manzo.

