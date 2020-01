Rilancio dell’ospedale di Venafro, Tedeschi: vicini all’accordo di confine con la Campania

Intesa per la gestione della mobilità sanitaria, che avrà ricadute su tutto il sistema sanitario regionale

CAMPOBASSO. Accordo di confine sempre più vicino. Svolta decisiva nell’iter per il raggiungimento di un’intesa tra le Regioni Molise e Campania per la gestione della mobilità sanitaria, con particolare riferimento all’ospedale ‘SS. Rosario di Venafro’. Ad annunciarlo il consigliere regionale dei Popolari per l’Italia Antonio Tedeschi, dopo il placet all’accordo della Direzione generale per la Salute della Regione Campania.

Una firma attesissima, un passo determinante, frutto di un duro lavoro, seguito passo dopo passo dalla Direzione generale per la Salute del Molise e portato avanti in silenzio, ma con enorme impegno, con l’obiettivo di restituire all’ospedale di Venafro un ruolo di centralità mediante il ripristino dei servizi essenziali, quali Pronto Soccorso, Rianimazione e Chirurgia.

“Siamo partiti da qui, oltre un anno fa. Era il 5 ottobre 2018 - ricorda Tedeschi - quando a Venafro ho riunito i sindaci di oltre 40 Comuni delle province di Isernia e Caserta. Amministrazioni che si sono poi espresse, mediante atti formali, manifestando la chiara volontà di raggiungere un accordo di programmazione integrata dei servizi sanitari, per la gestione condivisa di percorsi assistenziali di emergenza–urgenza presso il SS. Rosario”.

“Una spinta incredibile – ha aggiunto il consigliere - arrivata direttamente dai territori che, per anni, hanno usufruito dei servizi erogati dalla struttura venafrana, facendo di essa una delle più attrattive del Molise. Nel frattempo si sono susseguiti i incontri con i vertici della sanità campana, per completare la stesura del documento che prevede un Piano triennale di attività, incentrato sulla reciproca collaborazione tra le Regioni Molise e Campania. Un iter supportato dalle attuali disposizioni normative e regolamentari che favoriscono gli accordi di confine tra Regioni per rispondere, da un lato, ad esigenze di bilancio e, dall’altro, a quelle di cooperazione tra enti e di integrazione tra sistemi sanitari locali capaci di mettere in primo piano le esigenze dei pazienti. Procede in questa direzione anche il nuovo Patto per la Salute”.

Un accordo che, sostiene Tedeschi, avrà riflessi positivi sull’intero Sistema sanitario regionale anche in termini di assegnazione di risorse e posti letto. Dopo la firma del documento da parte dei vertici della Direzione generale per la Salute della Regione Campania, l’accordo sarà portato all’attenzione della struttura commissariale, per avere anche il via libera del Tavolo Tecnico romano.

