Scuole sostenibili con i soldi della politica: ecco che fare con le restituzioni dei Cinque Stelle

Presentato a Isernia il progetto ‘Facciamo Ecoscuola’ destinato agli istituti primari e secondari di primo e secondo grado: a disposizione 50mila euro frutto delle rinunce dei parlamentari del Movimento. Spazio anche per la politica: Ortis punge l’ormai ex collega Di Marzio

ISERNIA. Cinquantamila euro per le scuole di ogni ordine e grado che presentino progetti a tema sostenibilità ed educazione ambientale. Questa la somma stanziata grazie alle restituzioni volontarie degli stipendi da parte dei parlamentari del Movimento 5 Stelle del Molise. L’iniziativa ‘Facciamo Ecoscuola’ è stata presentata ieri mattina a Isernia dalla deputata Rosalba Testamento e dal senatore Fabrizio Ortis, affiancati dai consiglieri regionali Patrizia Manzo e Vittorio Nola.

L’iniziativa, nata nel 2018 grazie alla Manzo e Antonio Federico, all’epoca portavoce pentastellati in regione, è stata pienamente sposata dagli attuali parlamentari molisani del Movimento. A differenza della scorsa edizione, all’iniziativa ‘Facciamo EcoScuola’, possono partecipare le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado situate in tutte le regioni italiane, nei limiti delle risorse messe a disposizione. In particolare i progetti dovranno contenere almeno una delle seguenti finalità̀: riduzione dell’impronta ecologica; interventi di messa in sicurezza dei locali scolastici; mobilità sostenibile; percorsi formativi; rigenerazione degli spazi scolastici; giornate per la sostenibilità̀.

Come spiegato dall’onorevole Testamento, ogni istituto potrà presentare un solo progetto avente una sola delle finalità, che sarà finanziato con 10 o 20mila euro a seconda delle scelte effettuate. Ove l’istituto, nell’ambito della propria autonomia, voglia presentare un progetto con un costo totale superiore al contributo previsto per l’idea, dovrà impegnarsi a integrare con proprie risorse la differenza necessaria alla realizzazione del progetto stesso. Le iniziative da finanziare saranno scelte a seguito di votazione sulla piattaforma Rousseau su base regionale: il 29 febbraio prossimo l'ultimo giorno utile per la presentazione dei progetti.

IN EVIDENZA, LA VIDEOINTERVISTA A ROSALBA TESTAMENTO

Sull’importanza delle restituzioni alla fonte, pari a ben 47 milioni di euro, è invece intervenuto il senatore Ortis. Immancabile un passaggio sull’assottigliamento della pattuglia penstastellata a Palazzo Madama dopo l’adesione di Luigi Di Marzio al gruppo Misto: Ortis, rammaricato, non ha tuttavia lesinato qualche punzecchiatura all’ex compagno di viaggio il quale, come Gianluigi Paragone, aveva promesso di dimettersi in caso di addio al Movimento. Per poi invece scegliere di restare in Senato nelle file del Misto.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A FABRIZIO ORTIS

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale