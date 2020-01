Fiat, al via il ridimensionamento del personale: grido d’allarme dei sindacati

La FLMUniti e il Soa di Termoli: “Assurdo pensare al futuro con il solo reparto motori”

TERMOLI. Timori che non si placano tra le sigle sindacali dello stabilimento Fiat di Termoli. Come riferito in una nota congiunta della FLMuniti Fiat, la Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti CUB, e del Soa, il Sindacato Operai Autorganizzati, nella fabbrica molisana si va verso un sensibile ridimensionamento del personale.

Ciò, “tra cassa integrazione e contratto di solidarietà che partirà a giorni per centinaia di lavoratori, al momento fino ad agosto – si legge nel comunicato sindacale - Ci sono stati, poi, anche incentivi per i licenziamenti volontari come scivolo alla pensione, ma il dato preoccupante è che molti giovani sono andati via, perlomeno fino a dicembre 2019 gli operai che hanno appeso la tuta al chiodo sono più di 200, senza contare altri pensionamenti naturali. Attualmente il reparto cambio C520, che è al collasso da svariato tempo, continua a viaggiare a un solo turno e altra cassa integrazione. Di cambio nuovo o di rilancio del prodotto nemmeno l'ombra, anzi sembrerebbe dai fatti che altri stabilimenti all'estero lo producono a gonfie vele”. Per i sindacati è “assurdo pensare al futuro con il solo reparto motori: ammesso che la produzione del nuovo prodotto ibrido-elettrico possa sostituire l'8 valvole in termini di grosse produzioni e di occupazione, la stessa non basterebbe a mantenere circa le tremila unità totali che lo stabilimento di Termoli, bene o male, ha contato negli anni. Infatti, attualmente e con il primo giro di ‘dieta’ i dipendenti totali - quindi operai e impiegati - si attesterebbero sui duemila o poco più, con altre emorragie occupazionali in atto. I sindacati confederali e l’azienda, unitamente a coloro che abbaiano alla luna, oltre che a chiedere da mesi incontri sterili alla Regione Molise, già assente, generale non hanno mossa foglia”. La nota di FLMuniti e Soa si conclude dicendo che le due sigle saranno vigili e compatte sugli sviluppi: resta da capire cosa accadrà veramente.

