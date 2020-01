Guglionesi: terreno contaminato da metalli pesanti, Federico porta il caso in Parlamento

Con un’interrogazione alla Camera l’esponente del Movimento 5 Stelle chiede di valutare l’intervento del nucleo ambientale carabinieri. “Intanto - le parole di Federico - La Regione proceda alla bonifica”



GUGLIONESI. Il deputato Antonio Federico ha presentato un’interrogazione alla Camera in merito alla tutela dell’ambiente nel territorio di Guglionesi. “Su quell’area – spiega Federico - ci sono circa otto ettari di fanghi provenienti da stabilimenti conciari e agro-alimentari, con presenza accertata di metalli pesanti come cromo, cadmio e mercurio.

“Nel 2001 – spiega il deputato - il Ministero dell’Ambiente individua Guglionesi II tra i siti di interesse nazionale (SIN) finanziando una serie di interventi con 2,5 milioni di euro tra indagini, carotaggi e messa in sicurezza. Nel 2013, con un nuovo decreto del Ministero, Guglionesi II torna di competenza esclusiva della Regione: vuol dire che da allora le operazioni di bonifica sono di competenza esclusivamente regionale. Tuttavia né allora né oggi, a distanza di anni, è mai stata avviata alcuna opera di bonifica del sito.

Già da portavoce in Consiglio regionale ho denunciato questa situazione con diversi atti, ma dalla Regione Molise non sono mai giunte risposte chiare e risolutive. Ora ho presentato una interrogazione al Ministero dell’Ambiente per capire se il ministero ritenga opportuno coinvolgere il comando carabinieri per la tutela dell'ambiente al fine di verificare lo stato dei luoghi e accertare l’eventuale espansione di sostanze inquinanti all’esterno dell'area recintata, a causa degli agenti atmosferici.

Dopo quasi 20 anni di denunce e finanziamenti milionari – conclude Federico- le legittime preoccupazioni dei cittadini devono avere risposte, ma prima di tutto è fondamentale che la Regione si muova per bonificare il sito”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/