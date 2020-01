Comitato europeo delle Regioni, Toma tra le nomine per l’Italia

Sono 11 i governatori scelti per far parte dell’istituzione che rappresenta gli enti territoriali dell’Ue. Saranno in carica per 5 anni

CAMPOBASSO. Il governatore del Molise Donato Toma negli 11 presidenti che faranno parte del Comitato europeo delle regioni, l’istituzione che rappresenta gli enti territoriali di tutta l’Unione europea.

Dal Consiglio Ue è arrivato il via libera agli ultimi 24 componenti della delegazione italiana. I 14 membri titolari e 10 supplenti, scelti in rappresentanza delle Regioni e dei Consigli regionali, potranno entrare in carica il 26 gennaio per un mandato di cinque anni, salvo scadenza precedente della legislatura.

Insieme a Toma, tra titolari e supplenti, ci sono Marsilio (Abruzzo), Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Cirio (Piemonte), Solinas (Sardegna), Musumeci (Sicilia), Rossi (Toscana), Zaia (Veneto), Bardi (Basilicata), De Luca (Campania) e Kompatscher (Provincia autonoma di Bolzano).

Il 10 dicembre il Consiglio Ue aveva ufficializzato la nomina dei primi 24 membri della delegazione italiana, scelti su indicazione dei Comuni e delle Province.

