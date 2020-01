Ortis, Testamento e Fallica eletti come facilitatori per il M5S Molise

A loro è affidato il compito di lavorare sul territorio “affinché il Movimento possa far crescere la sua organizzazione”

CAMPOBASSO. Ieri, attraverso la piattaforma Rousseau, il senatore Fabrizio Ortis, la deputata Rosalba Testamento e il consigliere comunale di Petacciato Matteo Fallica sono stati eletti facilitatori regionali dal Movimento Cinque Stelle per il Molise. Come spiegato nel blog delle Stelle, i facilitatori sono assimilabili a coordinatori regionali, ai quali “è affidato il compito di lavorare sul territorio affinché il Movimento possa far crescere la sua organizzazione in ogni singola regione”.

Questi operano gratuitamente in tre aree principali: relazioni esterne (rapporti con gli stakeholder, le associazioni, i comitati eccetera); relazioni interne (rapporti con gli eletti cinquestelle della regione, punto di supporto per le liste); formazione e coinvolgimento (sia la formazione degli eletti e degli iscritti, sia il coinvolgimento di nuove persone che sono interessate a far parte del Movimento).

“Inizio un nuovo percorso come ‘facilitatore regionale per le relazioni interne’ – ha scritto il senatore Ortis sul suo profilo social ufficiale –. La piattaforma Rousseau, fortemente voluta da Gianroberto Casaleggio, ancora una volta, dimostra di essere uno strumento essenziale e fondamentale per i cittadini. La base, che è il vero cuore pulsante del Movimento, si esprime liberamente con la scelta dei propri candidati. Tutto questo porta ad un cammino nuovo, in cui ognuno di noi fa la propria parte. La ‘democrazia diretta’, è la vera essenza del Movimento. Grazie a tutti per il vostro voto e per tutto l’impegno che mettete nel Movimento Cinque Stelle”.

Anche la deputata Testamento, scelta come facilitatore regionale per le relazioni esterne, ha espresso soddisfazione sulle sue pagine social: “Voglio ringraziare gli iscritti che mi hanno dato fiducia. Il vostro sostegno mi rende felice e mi fa sentire forte la responsabilità di non deludervi. Mi impegnerò per assolvere al meglio questa funzione e auspico il supporto di tutti i ‘grillini’ che hanno il desiderio e la volontà di collaborare. Auguro un buon lavoro ai facilitatori regionali Fabrizio Ortis alle relazioni interne, Matteo Fallica alla formazione e agli altri facilitatori eletti in tutta Italia”.

“Svolgerò questo ruolo con onestà e passione. Il meglio deve ancora venire. Se stai nel Movimento non puoi star fermo”, ha scritto invece Fallica, ringraziando chi l’ha sostenuto.

