Multe di mille euro a chi non revisiona le caldaie, dibattito fiume in Consiglio. E Iorio vota col M5s

L’argomento ha impegnato quasi tutta la seduta di oggi. Passato all’unanimità l’ordine del giorno della maggioranza



CAMPOBASSO. Multe di oltre mille euro per chi non fa revisionare le caldaie, votato all’unanimità l’ordine del giorno, presentato dalla consigliera di Prima il Molise Aida Romagnuolo, con un emendamento, primo firmatario l’esponente di Fratelli d’Italia Quintino Pallante.

Documento finalizzato a cercare correttivi alla procedura avviata dalla Rete d’impresa che per conto della Regione gestisce il servizio di accertamenti degli impianti di climatizzazione. Verificando la possibilità di ridurre l’entità delle sanzioni, elevatissime, e di prevedere un meccanismo di rateazione del debito.

Un argomento che ha impegnato tutta la seduta di oggi del Consiglio regionale, sollevato dal M5s, che ha presentato una mozione respinta con il no della maggioranza e l’astensione delle consigliere Micaela Fanelli, Mena Calenda e Aida Romagnuolo.

A votare a favore, oltre ai Cinque stelle, l’ex governatore Michele Iorio. Tra lui e il presidente Toma non sono mancate le scintille, colpi di fioretto fatti di accuse e controaccuse sottili. “Voto entrambe le mozioni, quella del M5s e quella delle Romagnuolo”, le parole di Iorio. “Non si possono votare tutte e due le mozioni, bisogna avere il coraggio di scegliere”, la replica stizzita di Toma.

Messaggi diretti e allusioni velate – a un certo punto si è parlato anche di ‘lesa maestà’ – di una contesa che di certo non riguarda le caldaie, ma che ha a che fare con la verifica di maggioranza al momento congelata. E con la richiesta di Iorio a Toma di rivedere l’assetto della Giunta. Che per il momento non cambia, viste anche le garanzie che il governatore ha detto di aver ricevuto dai consiglieri di centrodestra. Il rimpasto vero, ha precisato nei giorni scorsi Toma, ci sarà tra settembre e novembre. Al turn over di metà legislatura.

Nel frattempo il Consiglio ha chiesto l’impegno del governatore e dell’esecutivo in favore dei cittadini. Quelli che si sono dimenticati di fare la revisione annuale delle caldaie e l’autocertificazione. E che rischiano ora di pagare più di mille euro. Conseguenza di un appalto del valore di oltre 2 milioni e mezzo di euro per 4 anni che, ha evidenziato il M5s, prevede che le multe vadano nella casse della Regione, mentre i proventi degli accertamenti finiscano alla società che gestisce il servizio. Ben più vantaggioso.

Carmen Sepede

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale