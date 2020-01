Concorso per medici annullato per errore, Greco: “Gravissimo. Chiederemo conto al Commissario”

Il caso all’ospedale di Agnone. Il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle indignato per la svista dell’Asrem. Appuntamento con la Scafarto il 29 gennaio

AGNONE/CAMPOBASSO. Indignato, interviene sulla notizia dell’annullamento del concorso per l’assunzione di due dirigenti medici ad Agnone a causa di un errore da parte dell’Asrem. E promette di chiedere conto di quanto accaduto direttamente alla commissaria dell’azienda sanitaria Maria Virginia Scafarto.

Ad intervenire è il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Andrea Greco. “Basta con errori ed inefficienze che ricadono puntualmente sui cittadini – afferma l’esponente pentastellato - L’ultimo episodio, quello in cui l’Asrem ammette una madornale svista che annulla di fatto un concorso pubblico per l’assunzione di due dirigenti medici a tempo indeterminato all’ospedale di Agnone (delibera Asrem n. 74 del 22.01.2002), non può e non deve essere assolutamente tollerato. Si continua a scherzare sulla pelle dei cittadini e per questo chiederemo conto a chi di dovere senza fare sconti a nessuno.

E’ incredibile quanto accade in questa regione – incalza - dove al fronte dei ricchi emolumenti elargiti a dirigenti e funzionari bisogna registrare come la macchina pubblica produce, spesso e volentieri, solo danni irreparabili. Non voglio pensare ai tempi che ci vorranno per indire un nuovo concorso, mentre il Caracciolo è con l’acqua alla gola per mancanza di personale medico e infermieristico”.

Greco poi torna alle azioni messe in campo in merito dal Movimento Cinque Stelle: “In passato più volte abbiamo sollevato il problema e sollecitato sia l’Asrem che la Regione a fare assunzioni al fine di non minare le attività nell’unico reparto esistente. Uno sforzo che rischia di essere vanificato. Il prossimo 29 gennaio – annuncia Greco - incontreremo il commissario di Asrem, Maria Virginia Scafarto per fare il punto su quanto accade nelle strutture sanitarie del Molise e contestualmente la inviteremo ad indicarci eventuali responsabilità sull’annullamento del concorso di Agnone, che ripeto è inaccettabile sia per come maturato sia per quello che potrebbe provocare in futuro”.



