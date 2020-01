Superstrada del Molise, Fanelli incalza: Niro nervoso, scaricato anche dal governatore Toma

La replica della consigliera Dem all’attacco dell'assessore regionale ai Trasporti, dopo la bocciatura dell’emendamento della Lega al decreto ‘Milleproroghe’. E il parlamentare del M5s Antonio Federico, anche lui tirato in causa, torna a parlare di percorso sbagliato

CAMPOBASSO. Superstrada del Molise, Vincenzo Niro attacca Micaela Fanelli e la capogruppo regionale del Pd Micaela Fanelli replica stizzita. “Quanto è nervoso l’assessore Niro – le parole della Dem - dopo che anche Toma lo ha scaricato sulla quattro corsie Termoli-San Vittore e sul suo emendamento bocciato? Tanto. Visto che si allunga in una disamina burocratica, che nulla toglie alla verità dei fatti: emendamento bocciato perché sbagliata la presentazione tecnica e inesistente la copertura 'vera', prevedendo un impegno di 900 milioni. E dell'emendamento, ribadisco, nessuna traccia ai Ministeri competenti, che non lo hanno in nessun modo preso in visione e quindi sostenuto”.

Iter sbagliato, aggiunge Fanelli, che non toglie il fatto che ci sia corrispondenza generale sulla 'Bifernina'. “Ma della sortita improvvisata del reggente molisano della Lega Nord, Jari Colla – afferma ancora la consigliera del Pd - che Toma boccia come una iniziativa in combutta privata con l’assessore Niro, esponente politico e non esponente del suo governo regionale, nessuno sapeva. Una 'improvvisata' dalla modica cifra di quasi 1 miliardo di euro, e Niro piange lacrime da coccodrillo, come se avesse chiesto di rattoppare solo una buca”.

“Queste cose si preparano per bene, se si vuole riuscire a farle. Magari se ne chiede un pezzo. Si sostiene con un'iniziativa politica allargata. Non certo così. E se glielo dice anche Toma, a Niro, che ha sbagliato, che aggiungere? Che noi comunque siamo pronti a sostenere la battaglia. Che faremo tutto in modo costruttivo e senza tener conto delle parti politiche contrapposte. Che però non serve il fumo negli occhi su questa e sulle altre vicende. Caro assessore, noi questa battaglia l'abbiamo sempre sostenuta e la sosterremo ancora, ma con metodi seri e non improvvisati. E sicuramente non in compagnia della Lega Nord”.

E a Niro replica anche il parlamentare del M5s Antonio Federico, anche lui tirato in causa dall’assessore ai Trasporti. “Dispiace constatare che Vincenzo Niro continui a fare demagogia sulle difficoltà e le carenze del Molise – ha affermato l’assessore pentastellato. Ricordo all’assessore che il suo impegno per portare le istanze della Regione all’attenzione del governo nazionale sono un dovere e non una medaglia al merito. Lo fa lui a livello regionale e lo fa il MoVimento 5 Stelle a livello parlamentare, come è normale e giusto che sia. Tuttavia le cose vanno fatte nel modo giusto e presentare in sede di Milleproroghe l’emendamento firmato dalla Lega, e avallato da lui stesso, è stata un’azione politicamente e tecnicamente inutile”.

“Sono invece imbarazzanti – ha aggiunto Federico - i tentativi dello stesso Niro di suggerire i responsabili della inammissibilità di un altro emendamento sul raddoppio della Bifernina presentato sempre dalla Lega nelle persone di Colla, Garavaglia e altri, in Legge di Bilancio 2020. Niro finge di non sapere, o forse non sa, che a bocciare quell’emendamento è stato il presidente della Commissione Bilancio, Claudio Borghi, esponente della Lega. Quindi è alla Lega che deve chiedere il perché della bocciatura.

Se a tutto questo, inoltre, aggiungiamo che lo stesso governatore Donato Toma ha negato di essere a conoscenza dell’emendamento – ha chiuso Federico - parlando di Niro addirittura come segretario dei Popolari, quasi sfiduciandolo come assessore, ce n’è abbastanza per rendere la situazione non solo imbarazzante, ma anche surreale”.

