Isernia: tirocini per soggetti a rischio, per loro 400 euro al mese

La somma stanziata dalla Regione per persone particolarmente vulnerabili e a rischio discriminazione, quali detenuti e tossicodipendenti. Tempo fino al 24 febbraio per presentare la domanda. Il bando disponibile sull’albo pretorio del Comune

ISERNIA. Occasione di lavoro per persone a rischio di esclusione sociale. Il Comune di Isernia ha bandito da ieri, 25 gennaio, l’avviso pubblico per l'attivazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a soggetti particolarmente vulnerabili e a rischio discriminazione - quali detenuti, individui in regime alternativo alla detenzione o in misura di sicurezza e soggetti affetti da dipendenze quali droghe, alcol o gioco d’azzardo - da svolgersi presso imprese sociali, cooperative sociali, organismi del Terzo settore, Comuni, istituti scolastici, imprese, enti locali, enti pubblici, imprese pubbliche, organismi di promozione della carità, che abbiano stipulato una intesa di partenariato con gli Ambiti Sociali per la presa in carico del tirocinante. Il bando è stato pubblicato per il tramite dell’Ambito territoriale sociale e recependo l’avviso della Regione Molise n. 26 del 9 marzo 2018 - avente durata triennale - che ha finanziato l’Ambito di Isernia con 50mila euro l’anno.

Si tratta di tirocini aventi come scopo quello di promuovere e sostenere processi di inclusione sociale, autonomia, riabilitazione, incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro di soggetti in situazione di particolare svantaggio sociale e occupazionale. L'azione prioritaria per favorire le opportunità di inserimento e/o reinserimento occupazionale è l'adozione di misure di supporto quali l’erogazione di finanziamenti per progetti di inserimento lavorativo di detenuti, tossicodipendenti, persone con altre dipendenze comportamentali, ecc.

Tra i requisiti necessari per i destinatari degli interventi, l’età compresa tra i 18 e i 65 anni; la residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia (Bagnoli del Trigno, Cantalupo, Carpinone, Castelpetroso, Castelpizzuto, Chiauci, Civitanova del Sannio, Forlì del Sannio, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia, Macchiagodena, Miranda, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pettoranello di Molise, Roccamandolfi, Roccasicura, Sant’Agapito, Sant’Elena Sannita, Santa Maria del Molise e Sessano del Molise); l’essere disoccupati; l’essere detenuti o soggetti a misure alternative alla detenzione o in misura di sicurezza nel territorio della regione Molise.

I tirocini avranno avranno una durata minima di 4 mesi fino a un massimo di un anno e non potranno eccedere le 20 ore settimanali. A ciascun tirocinante, per il tramite dell’Ambito, verrà corrisposta una indennità di partecipazione al tirocinio pari a 400 euro lordi mensili. La domanda, presentata dai soggetti in possesso dei requisiti richiesti, dovrà pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio online del Comune di Isernia.

Gli Ambiti Territoriali Sociali dovranno procedere alla predisposizione di una graduatoria delle istanze di partecipazione ordinata in base all’età anagrafica dei tirocinanti in ordine crescente. In caso di parità in graduatoria sarà assicurata la preferenza di genere femminile.

