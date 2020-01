Visita di Provenzano, gli operai insorgono: il ministro incontra solo i dirigenti, non la base

Aspra critica da parte del sindacato degli operai autorganizzati sulla scelta dell’esponente del Governo di incontrare solo vertici di aziende private



TERMOLI. La visita a Termoli da parte del ministro per il Sud Giuseppe Provenzano ha suscitato critiche da parte del sindacato degli operai autorganizzati. “Guarda caso – scrivono dalla Soa - la sua visita si concentra presso la Fiat Fca di Termoli e il caseificio del Giudice, due aziende private che fanno i loro fatturati. Soprattutto, nel caso della Fiat, da lunedì prossimo comincia l'odissea della cassaintegrazione per centinaia di lavoratori.

A fronte di questo, come si immaginava, il ministro incontra le dirigenze e non la base. Intanto in tutta la regione la situazione sul lavoro è un disastro completo. L'ultima a preparare le valigie – continua la nota del sindacato - sembrerebbe proprio l'Unilever nell'isernino, per non parlare della situazione sanità dove proprio in questi giorni è il collasso totale dei servizi. Oltre la visita di favore all'ospedale di Agnone il ministro sarà comodamente a Capracotta dove sarà ospite a parlare di aree interne insieme a colui che sta distruggendo la regione Molise: il presidente Toma. un Molise - conclude la Soa - dove continuano a regnare le passerelle mentre la popolazione è al tappeto”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale