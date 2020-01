I laghi del Molise risorsa per il turismo, passa mozione del M5s. Ma è allarme Lymantria e cimice cinese

Se ne è parlato oggi in Consiglio regionale. Tanti argomenti rinviati per l’assenza di amministratori e consiglieri, impegnati a seguire il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano nella sua visita in regione

CAMPOBASSO. Un impegno della Regione a valorizzare i piccoli laghi collinari e sportivi del Molise. Approvata oggi in Consiglio regionale la mozione del M5s, primo firmatario Angelo Primiani, che impegna la Giunta regionale a stanziare i fondi per l’intervento, finalizzato a valorizzare gli invasi della regione, di conseguenza il turismo.

“Siamo convinti che intorno a queste piccole realtà – ha dichiarato Primiani - si possano sviluppare attività economiche, turistiche e sportive, per dare nuovo impulso al nostro territorio in termini occupazionali e turistici. Penso alle tante attività ristorative e della pesca – ha aggiunto il consigliere pentastellato - che potranno essere favorite e supportate con adeguati interventi di sistemazione e riqualificazione. Insomma, un primo passo per tutelare e valorizzare i laghi di San Vincenzo al Volturno, Chiauci, Vinchiaturo, Agnone e San Polo Matese”.

La mozione prevede interventi maggiori per i grossi laghi, Liscione e Occhito, che hanno bisogno di interventi maggiori per la navigabilità e la sicurezza e una linea dedicata ai piccoli invasi collinari. Una risposta alla richiesta di tanti operatori molisani, l’ha definita Primiani.

L’argomento approvato nella seduta di oggi del Consiglio regionale, con tanti argomenti all’ordine del giorno rinviati, a causa degli impegni dell’esecutivo regionale e dei consiglieri, per la visita in Molise del ministro per il Sud Giuseppe Provenzano.

Si è parlato di interventi a sostegno degli studenti Dsa e della ricerca di una soluzione per garantire il trasporto pubblico agli operai molisani che lavorano nella zona industriale di Atessa. Una soluzione che passa da un accordo tra le Regioni Molise e Abruzzo, che a detta del sottosegretario Quintino Pallante è imminente.

Approvata invece all’unanimità la mozione a firma del consigliere del Gruppo Misto Mena Calenda sulle azioni di contrasto all’emergenza Lymantria, il lepidottero che sta infestando i boschi del Molise, ed in particolare la zona della Valle del Volturno, a ridosso del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Un problema che mettere a rischio anche le produzioni, perché colpisce pure gli alberi da frutto, con contadini e imprenditori agricoli che rischiano di vedere distrutto il proprio raccolto. Da qui l’appello alla Giunta regionale, ed in particolare all’assessore alle Politiche agricole e all’Ambiente Nicola Cavaliere a a intervenire, per fronteggiare l’allarme Lymantria e il pericolo costituito dalla cosiddetta ‘cimice cinese’, altro 'killer' dei boschi.

Approvato anche l’ordine del giorno, sempre di iniziativa di Mena Calenda, sulla fibromialgia, una condizione dolorosa che ancora oggi, però, non ha il riconoscimento come malattia cronica e invalidante, con conseguente diritto all’esenzione. Un impegno chiesto al governo regionale, invitato anche a istituire un registro regionale dei pazienti affetti da questa malattia, per rendere operativo un percorso diagnostico-terapeutico.

C.S.

