Minori ospiti nelle strutture di accoglienza: alla Regione il tavolo tecnico convocato dal garante

Su iniziativa di Leontina Lanciano oggi il confronto tra i responsabili delle strutture del territorio

CAMPOBASSO. Un tavolo tecnico che si occupi della tutela dei minori ospitati nelle strutture di accoglienza, nelle comunità e nelle case famiglia della regione, a Campobasso, Isernia, Larino, Termoli, Limosano e Pescolanciano.

Un’idea sostenuta dal Garante dei diritti della persona Leontina Lanciano, come previsto dalla Legge regionale 17/2015, all’articolo 12.

Questa mattina il primo step, con un incontro che si è svolto nella sede della Regione Molise, per analizzare i problemi che i responsabili di tutte le strutture per minori presenti sul territorio si trovano ogni giorno ad affrontare.

Il passaggio successivo prevede il coinvolgimento delle istituzioni, per analizzare e affrontare in maniera sinergica le criticità emerse e accolte dal garante, che ha proposto di dar vita a un tavolo tecnico permanente. In un’attività rivolta al sostegno delle fasce più deboli della società.

