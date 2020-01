Vertenza Unilever: fronte comune di dipendenti, sindacati e Regione contro la fuga al nord dell’azienda

Toma, Cotugno e Mazzuto incontrano al Nucleo di Pozzilli i manifestanti. Il governatore invita i vertici aziendali ad un tavolo tecnico da tenersi lunedì pomeriggio a Campobasso

POZZILLI. La Regione Molise si schiera ufficialmente al fianco dei dipendenti della Unilever di Pozzilli.

Il governatore Donato Toma, l’assessore alle Attività produttive Vincenzo Cotugno e l’assessore al Lavoro Luigi Mazzuto si sono portati stamane dinanzi ai cancelli della fabbrica, leader nella produzione di detergenti, per incontrare i lavoratori in sciopero e raccoglierne le istanze.

Alla presenza dei sindacati si sono spostati così nei locali del Nucleo industriale messi a disposizione dalla presidente Stefania Passarelli, dando vita ad un proficuo confronto al seguito del quale si è scelto di fare fronte comune nei confronti dell’azienda, al fine di scongiurare la dislocazione della produzione a nord, a Casalpusterlengo.

Il presidente della Regione ha manifestato pieno sostegno alle maestranze, dicendosi disposto a mettere in campo tutte le azioni possibili atte a salvaguardare le centinaia di posti di lavoro a rischio, pensando finanche di favorire le giuste condizioni per l’incremento delle unità occupazionali a Pozzilli.

Pertanto, per cercare una mediazione con il colosso anglo-olandese, ha deciso di convocare un tavolo, da tenersi nella sede di via Genova a Campobasso lunedì pomeriggio, al quale invitare proprio la dirigenza Unilever. Un confronto che anticiperebbe quello organizzato dal M5S al Mise per il 4 febbraio prossimo e che seguirebbe, invece, quello in calendario per la giornata di domani tra lavoratori, rsu, responsabile del personale dell’azienda Gianfranco Chimirri e vice presidente Supply Chain Home Care Maria Pia De Caro.

La presenza della delegazione regionale, guidata proprio dal governatore, è stata accolta positivamente da dipendenti e sindacati. “Siamo soddisfatti – hanno commentato – Perché con le istituzioni al nostro fianco ci sentiamo più forti”.

La situazione è, dunque, in continua evoluzione. E la mobilitazione prosegue, così come lo sciopero. In mattinata a portare la solidarietà ai manifestanti il sindaco di Montaquila Marciano Ricci.

