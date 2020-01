Unimol e archeologia, Di Baggio punta su Isernia per nuovi corsi di laurea

Per l’assessore regionale il territorio pentro si presenta come “L’alveo naturale in cui condurre e ricondurre percorsi di studio e specialistici di alta formazione"



CAMPOBASSO. Si terrà il prossimo 3 febbraio a Campobasso la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università degli Studi del Molise. Una cerimonia tutta dedicata al tema dell’archeologia e degli studi storici e paleontologici, con la presenza dell’archeologo Salvatore Settis, presidente del Consiglio Scientifico del Louvre.

Ne coglie l’occasione l’assessore regionale Roberto Di Baggio per sottolineare come: “Il territorio di Isernia si presenta come l’alveo naturale in cui condurre e ricondurre percorsi di studio e specialistici di alta formazione. Ci sono tutte le premesse – spiega Di Baggio - per poter ospitare nuovi corsi di laurea e, nello specifico, specializzarsi in quella che è la sua naturale vocazione.

Per Di Baggio “L’offerta formativa e universitaria deve essere equamente distribuita sul territorio e calibrata rispettando la naturale vocazione dei territori. Complimenti al Rettore prof. Brunese e all’intero Ateneo, che – sottolinea Di Baggio - ha centrato l’obiettivo accendendo i riflettori su una tematica cosi sentita e così importante per l’intera regione.

Con un buon lavoro di squadra – conclude l’assessore - e grazie alla preziosa collaborazione si stanno avviando nuovi percorsi di qualità, che non solo saranno un vanto per il territorio, ma che costituiranno il naturale sbocco di studi e di lavoro per i molisani e per tutti coloro che, attratti dall’alta qualità dei servizi offerti, verranno a studiare in Molise da fuori regione, con un’inversione di tendenza rispetto a tutto ciò che si è verificato finora”.

