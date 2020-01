Sanità, l’incognita del virus cinese sull’incontro salva-ospedali

Fissata per lunedì pomeriggio al Ministero la riunione con i comitati per discutere delle tante criticità con cui le strutture molisane fanno i conti

CAMPOBASSO/ISERNIA. Emergenza sanità: è fissata per lunedì 3 febbraio, alle ore 16, la riunione dei comitati molisani al Ministero.

Dopo la grande manifestazione di Roma dello scorso 16 dicembre è stato chiesto e ottenuto l’incontro con il capo della segreteria politica del ministro della Salute Roberto Speranza, Massimo Paolucci, per discutere delle tante criticità con cui le strutture ospedaliere della regione sono ormai costrette a fare i conti da tempo.

Al vertice saranno presenti anche i rappresentati molisani dal Partito Democratico, che si sono attivati per ottenere la convocazione dell’incontro.

Una riunione che si rende necessaria, anche alla luce dell’approvazione del Patto per la Salute e la possibilità concessa al Molise di ottenere una deroga al decreto Balduzzi.

Servono risposte e servono subito, per scongiurare ulteriori tagli e ridimensionamenti, anche per quel che concerne il servizio ambulatoriale al ‘Veneziale’ di Isernia.

I comitati chiamano quindi in causa il presidente della Giunta regionale Donato Toma e chiedono garanzie al Ministero, affinché venga scongiurata la possibilità di ulteriori tagli e, anzi, il ripristino dei servizi persi.

Riunione convocata, dunque, ma resta l’incognita ‘Coronavirus’. Alla luce dell’allarme in atto, infatti, il referente del ministero potrebbe decidere di rinviare l’incontro.

La mobilitazione in ogni caso continua e martedì 4 febbraio alle ore 17, presso il centro Sabino D’Acunto di Isernia, i comitati guidati dal Emilio Izzo si incontreranno per confrontarsi sulle strategie da mettere in atto, in vista della grande manifestazione che si terrà a Campobasso per protestare contro la Giunta e il Consiglio regionale.

