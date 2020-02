Unimol: inaugurato l’Anno Accademico, l’archeologo Settis ospite d’onore

Nuovi orizzonti per l’Università degli Studi del Molise, il rettore Luca Brunese: “Ateneo sano e in costante crescita".



CAMPOBASSO. Inaugurato, nell’Aula Magna dell’Università degli Sudi del Molise, il nuovo anno accademico 2019/20. Nella sede principale di Campobasso erano presenti tutte le massime cariche politiche e istituzionali della Regione, insieme a ricercatori, docenti e rappresentati degli studenti.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA AL PROFESSORE SALVATORE SETTIS

Ad aprire gli interventi il sindaco di Campobasso Roberto Gravina: “L’Università degli Studi del Molise – le sue parole - è un congegno che ha una meccanica fatta di sapere e conoscenze da trasmettere e la prospettiva d’azione che come Amministrazione Comunale di Campobasso sentiamo di poter condividere con questo Ateneo vuole essere incentrata su ciò che insieme e di comune accordo possiamo fare per il nostro territorio, per il suo sviluppo e per la sua necessaria valorizzazione”.

A seguire l’intervento del presidente della Regione Donato Toma: “Questa occasione – ha spiegato - è utile per ribadire la particolare attenzione che il governo regionale pone ai temi della tutela e della valorizzazione ambientale, artistica, archeologica e culturale del nostro territorio. È di poche settimane fa la deliberazione della Giunta con cui abbiamo dato il via libera al progetto di valorizzazione del patrimonio archeologico della regione Molise che ha individuato come soggetto attuatore proprio l’Università degli Studi del Molise”.

Grande attenzione è stata poi rivolta all’atteso intervento del professor Salvatore Settis, Accademico dei Lincei e Presidente del Consiglio Scientifico del Louvre: “investire non è spreco – le sue parole - è doveroso creare consapevolezza per imporla alla politica. L'Italia continua a investire poco nel settore della Formazione e Ricerca. È molto strano - ha evidenziato - che mentre i governi italiani di ogni colore tagliavano i finanziamenti alla cultura, scuola, università e ricerca, altri Paesi simili al nostro come la Francia e la Germania li accrescevano perché sanno che investire in cultura significa pensare al futuro. Non è un lusso, non è uno spreco".

Parla invece dei rassicuranti dell’Ateneo il magnifico rettore Luca Brunese: “Quando ho cominciato questo mandato – ha sottolineato Brunese – da medico quale sono ho subito effettuato una sorta di diagnosi per sapere lo stato di salute dell’Università. Ebbene l’Ateneo è in ottime condizioni. Grazie anche a lavoro svolto da chi mi ha preceduto. Abbiamo un bilancio solido, partiamo da una situazione ottimale dal punto di vista finanziario. Ad oggi abbiamo 8 mila studenti, 287 docenti per 32 corsi di laurea, 5 corsi di dottorato. Il dato più importante è quello che vede il 92% dei nostri studenti soddisfatti per ciò che offre l’Università. Su questo rapporto siamo tra le prime università pubbliche in Italia”.

