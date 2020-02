Controllo delle caldaie, Romagnuolo critica la Giunta: il provvedimento è una beffa

Per la consigliera regionale, componente della maggioranza, l’atto predisposto dall’esecutivo è irrilevante per i cittadini

CAMPOBASSO. Sui controlli delle caldaie e sulle multe onerose giunte ai cittadini è scontro aperto in maggioranza. Ad intervenire sulla questione è la consigliera regionale Aida Romagnuolo per la quale il provvedimento adottato dalla Giunta “È una grande, grandissima beffa. Io come al solito – spiega Romagnuolo - faccio il mio dovere, ci metto la faccia e umilmente mi schiero sempre dalla parte dei cittadini, perché non ho paura di oppormi ai provvedimenti di questa Giunta regionale.

Infatti – prosegue l’esponente regionale - dopo l’approvazione all’unanimità in Consiglio regionale del mio ordine del giorno sulle esagerate multe da 1.093 euro che colpiscono i cittadini per il mancato controllo delle caldaie, mi aspettavo qualcosa di concreto, qualcosa di serio per aiutare le famiglie molisane. Niente di tutto questo, se non uno striminzito comunicato apparso nei giorni scorsi sulla stampa che annunciava in pompa magna, una iniziativa proposta dell’assessore Cavaliere e approvata dalla giunta regionale del Molise, che di fatto, sposta il solo termine della consegna dei rapporti di controllo da parte dei verificatori delle caldaie dal 31 dicembre 2019 al 30 aprile 2020.

A questo punto mi sono chiesta: ma cosa ci guadagnano i cittadini da questa iniziativa della Giunta se non il niente”? Infatti, non ci guadagnano nulla. E la cosa più grave e inaccettabile - ha proseguito Romagnuolo - è che tutta la Giunta regionale del Molise, compreso Mazzuto che invece avrebbe dovuto votare contro, ha votato questo inutile provvedimento che ai cittadini, ripeto, non offre nessun vantaggio, è assolutamente irrilevante e rappresenta l'ennesima inquietante beffa”.

