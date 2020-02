Scuola, tra precariato e vertenze: a Campobasso Alessandro Rapezzi, segretario nazionale Flc Cgil

All’Itas Pertini il primo di una serie di incontri organizzati dal sindacato. Il 17 marzo la mobilitazione nazionale dei precari



CAMPOBASSO. Il segretario nazionale Flc Cgil Alessandro Rapezzi ha incontrato i lavoratori delle scuole di Campobasso per discutere della situazione politico sindacale determinatasi dopo il cambio al vertice del MIUR, che lascia comunque irrisolte diverse criticità.

“La situazione è drammatica – ha spiegato Rapezzi – in Italia ci sono quasi 200mila precari che lavorano nelle scuole e abbiamo in previsione un’uscita di oltre 30mila docenti per pensionamento. Abbiamo la necessità di mettere appunto il concorso straordinario e il concorso ordinario. Con il Governo, purtroppo, stiamo riscontrando delle difficoltà, in quanto non si stanno rispettando le intese raggiunte nei mesi scorsi. Per questo daremo il via alla mobilitazione il prossimo 17 marzo”.

Sui prossimi concorsi nel settore scolastico il segretario nazionale Flc Cgil sottolinea come: “Si ha, innanzitutto, la necessità di sistemare tutte le graduatorie in essere. Abbiamo, poi, i tre concorsi di fatto bloccati: il concorso ordinario primaria – infanzia, il concorso straordinario o ordinario per la scuola secondaria. Inoltre abbiamo il grande vuoto nel settore del sostegno dove abbiamo un urgente bisogno di personale specializzato. Si parla di oltre 50mila docenti specializzati e, purtroppo, il Governo ne ha programmati solo 15mila da formare e quindi parliamo di numero insufficienti. Abbiamo bisogno di programmazione vera e convinta”.

“Questa è la prima di tante assemblee che faremo su tutto il territorio regionale – ha poi spiegato Giuseppe La Fratta, segretario regionale Flc Cgil – perché riteniamo che sia importante discutere con tutti i lavoratori di tematiche complesse, come quelle sul rinnovo contrattuale, l’assunzione dei precari, delle problematiche pensionistiche e anche vertenziali che sono attualmente in auge nella nostra categoria”.

Intanto in Molise sono circa 500 i precari che attendono di essere stabilizzati. “Sono quei lavoratori che portano avanti le nostre scuole – sottolinea La Fratta – parliamo di precari con contratti dal 1° settembre al 30 giugno o al 31 agosto, poi ci sono tanti altri precari con supplenze brevi e ciò sta a significare che, nonostante i tanti proclami, il problema della precarietà non è stato affatto risolto in questo Paese e nella nostra regione. Questo comporta problematiche non solo ai lavoratori ma anche per l’offerta formativa.

Chiediamo di far presto nello sblocco dei concorsi – conclude La Fratta – per dare modo che si possano dare risposte a tutti questi lavoratori che da anni contribuiscono a mandare avanti le nostre scuole. Il primo tavolo con il ministro dell’istruzione Azzolina non è andato bene e il 17 marzo daremo il via alla mobilitazione nazionale del mondo del precariato. Se non riceveremo risposte neanche sul rinnovo contrattuale penso che sarà necessario unire alla mobilitazione dei precari anche quella di tutto il personale scolastico”.

