L'Asrem ha il suo nuovo vertice: Toma sceglie Oreste Florenzano

Il manager arriva dall'azienda ospedaliera San Pio di Benevento e succede a Gennaro Sosto nel ruolo di direttore generale

CAMPOBASSO. Sarà Oreste Florenzano il nuovo direttore generale dell'Azienda sanitaria del Molise. Come riferito da 'Primo Piano Molise', il manager napoletano, 50 anni, direttore amministrativo dell’azienda ospedaliera San Pio di Benevento, sarà effettivo dal 1^ marzo, giorno successivo alla scadenza dell'incarico dell'attuale commissario straordinario Asrem, Maria Virginia Scafarto. Florenzano succederà nel ruolo a Gennaro Sosto, da 7 mesi nominato a capo dell'Asl Napoli 3.

Il governatore Toma avrebbe dunque finalmente scelto la figura centrale della gestione sanitaria regionale, dopo che l'apposita commissione incaricata di vagliare i curricula aveva effettuato la scrematura tra i migliori profili pervenuti. Florenzano, in graduatoria, figurava al secondo posto, preceduto solo da Thomas Schael, che ha gentilmente declinato l'invito essendo stato di recente messo a capo dell'Asl di Chieti. A Florenzano, dall'entrata effettiva nel ruolo, anche il compito di nominare il direttore sanitario e il direttore amministrativo Asrem. Ruoli per i quali, secondo i rumors, sarebbe in piena corsa anche la dottoressa Scafarto.

