Prevenzione della corruzione e riduzione dei costi, l’impegno del Consiglio regionale

L’ufficio di presidenza ha approvato l’aggiornamento dei piani triennali, con gli obiettivi strategici da perseguire

CAMPOBASSO. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, presieduto da Salvatore Micone, ha approvato all’unanimità l’aggiornamento per l’annualità in corso del ‘Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio regionale del Molise’ e il ‘Programma annuale delle attività di gestione delle risorse e di miglioramento organizzativo del Consiglio regionale del Molise per l’anno 2020’.

Entrambi i provvedimenti, di importanza strategica per l’operatività dell’Assemblea consiliare e i suoi organismi, sono stati proposti dalla Segreteria generale.

Il piano triennale sulla corruzione consente di garantire la trasparenza e l’imparzialità delle decisioni ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, come previsto dalla legge 190/2012. Con l’aggiornamento appena effettuato è stata rivista e puntualizzata la mappatura dei processi a rischio corruzione, individuando le relative misure di prevenzione e le azioni di miglioramento della trasparenza, nelle varie parti del procedimento amministrativo.

Il ‘Programma annuale delle attività di gestione delle risorse e di miglioramento organizzativo del Consiglio regionale del Molise per l’anno 2020’ prevede invece una serie di obiettivi strategici, da perseguire nel corso della legislatura, mediante una programmazione annuale di attività.

Per il 2020 si parte dall’attuazione del Piano della Comunicazione istituzionale del Consiglio Regionale. Previste dunque la modernizzazione del sistema di informazione e comunicazione delle attività dell’Assemblea, l’aggiornamento delle banche dati delle leggi e degli altri provvedimenti del Consiglio e dei suoi organismi, la promozione del Corecom, l’attuazione del Piano editoriale.

Poi le iniziative al supporto dell’Ufficio di presidenza, delle strutture amministrative del Consiglio e delle risorse umane, la razionalizzazione della spesa e riduzione dei costi di gestione, l’ammodernamento tecnologico e logistico delle strutture consiliari.

