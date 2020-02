Molise terra di api e di miele. Pubblicato il bando, domande entro il 14 marzo

L’annuncio dell’assessore all’Agricoltura Nicola Cavaliere, per il quale il Molise è pronto a compiere il salto di qualità

CAMPOBASSO. Favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell'apicoltura in Molise, nel pieno rispetto dell'ambiente, della salute, del consumatore e delle norme e dei regolamenti nazionali e comunitari.

Questo è l'obiettivo cardine del Programma (annualità 2020) e del relativo avviso pubblico, approvati ieri sera dalla Giunta regionale del Molise, su proposta dell'assessore all'Agricoltura Nicola Cavaliere.

Un'opportunità rivolta sia agli apicoltori, ovvero a tutti coloro che detengono alveari, che ai produttori apistici che esercitano attività a scopo commerciale, senza dimenticare le varie e riconosciute 'forme associate'.

"Un lavoro – ha spiegato Cavaliere - che non nasce per caso, ma che è frutto di una lunga e proficua collaborazione con gli operatori locali avviata in questi mesi".

"Si tratta senza dubbio – ha proseguito - di un settore in forte espansione. La Regione vuole offrire ora gli strumenti giusti per creare attraverso l'apicoltura uno sviluppo economico reale e sostenibile, in simbiosi con la natura e con le particolari caratteristiche del territorio".

"È necessario – ha rimarcato però 'assessore - fare rete, superare la fase pionieristica e compiere il fatidico salto di qualità tramite investimenti mirati al miglioramento tecnologico delle aziende e in generale della competitività del nostro miele. Questo è un primo, fondamentale passo".

Infine, un ringraziamento particolare ai componenti del Comitato apistico, "con il quale si è aperto un confronto positivo e costruttivo, ottimo auspicio anche e soprattutto per raggiungere insieme traguardi futuri, a partire dalla modifica della legge regionale, ormai anacronistica".

Il 14 marzo 2020 sarà il termine ultimo per presentare le domande, l'avviso si può consultare sul sito della Regione Molise e sul portale del PSR Molise 2014/2020 all’indirizzo psr.regione.molise.it.

